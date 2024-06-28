من مدريد إلى الدوحة.. خوسيلو ينضم إلى الغرافة القطري

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

أتم الغرافة القطري إجراءات التعاقد مع الدولي الإسباني خوسيلو نجم ريال مدريد.

وانتقل خوسيلو إلى الغرافة بعد أيام من تفعيل ريال مدريد بند شرائه من صفوف إسبانيول.

وأعلن نادي الغرافة القطري تعاقده بشكل رسمي مع خوسيلو لقيادة هجوم الفهود بالموسم المقبل.

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ولعب المهاجم الإسباني في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.

التقارير أشارت إلى أن عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع الفريق القطري سيكون لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وأفادت التقارير أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد بقاء خوسيلو. لكن خوسيلو قرر الرحيل.

ويبدو أن انضمام كيليان مبابي وإندريك إلى ريال مدريد الموسم المقبل، جعل خوسيلو يفكر في مغادرة الميرينجي.

وتألق خوسيلو في صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، وأسهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خوسيلو
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