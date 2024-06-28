الأول بعد 11 ثانية.. البنك الأهلي يقسو على المقاولون العرب برباعية

حقق البنك الأهلي فوزا عريضا على حساب المقاولون العرب بمسابقة الدوري.

وفاز البنك الأهلي على المقاولون العرب 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 28 من المسابقة.

وسجل ياو أنور وأسامة فيصل وسيرجي أكا ومحمود قاعود أهداف البنك الأهلي، فيما أحرز ممادو نياس هدف المقاولون العرب الوحيد.

هدف البنك الأهلي الأول في شباك المقاولون العرب سجله التوجولي ياو أنور في الثانية 11 ليدخل ضمن قائمة أسرع الأهداف بتاريخ الدوري.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 30 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 19 في المركز قبل الأخير.

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وصف المباراة

بدأ البنك الأهلي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ياو أنور في الثانية 11 بعد ضربة رأسية من أسامة فيصل استغلها التوجولي وراوغ حارس المقاولون وسدد في المرمى.

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وانطلق ياو أنور من الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة حولها أسامة فيصل إلى الهدف الثاني في المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني كثف المقاولون العرب هجومه بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق.

وبعد ركلة ركنية للمقاولون من جهة اليسار نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مامادو نياس برأسية سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 52.

ومن كرة عرضية من جهة اليسار ابعدها دفاع المقاولون بشكل خاطيء فوصلت الكرة إلى سيرجي أكا المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى في الدقيقة 71.

وسجل البنك الأهلي الهدف الرابع بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها أحمد مدبولي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أيمن أشرف برأسية ردت من القائم فتابعها جريندو برأسية أخرى سكنت المرمى في الدقيقة 84.

وانفرد محمود قاعود من يسار منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة بالقدم اليسرى سكنت المرمى لكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود لمسة يد.