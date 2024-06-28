تشكيل فاركو - عودة رامي صبري لقيادة الدفاع ضد الأهلي

يبدأ رامي صبري أساسيا في دفاع فاركو ضد الأهلي في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويعود صبري للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ مايو الماضي حيث غاب المشاركة في المباريات خلال آخر 7 مباريات.

ويعتمد أحمد خطاب المدير الفني لفاركو على خماسي في الدفاع ضد الأهلي.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم – محمود البدري – جابر كامل – أحمد جمال – محمد فخري – محمود جهاد – شكري نجيب – سيف تيري – وليد علي فرج

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر من 25 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

يذكر أن الأهلي التقى مع فاركو في الرابع عشر من يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 11 وانتصر بنتيجة 2-1.