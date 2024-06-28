تشكيل الأهلي - عودة وسام لقيادة الهجوم ضد فاركو.. وظهور خالد عبد الفتاح الأول في 2024

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 17:58

كتب : حسام نور الدين

وسام أبو علي - الأهلي

عاد خالد عبد الفتاح للمشاركة مع الأهلي بعد غياب 186 يوما ضد فاركو في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت المشاركة الأخيرة لعبد الفتاح جاءت يوم 25 ديسمبر 2023 ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.

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وعاد محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية للتشكيل الأساسي بعد الحصول على راحة خلال مباراة الداخلية.

ويقود وسام أبو علي في الهجوم بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات

وعلى مقاعد البدلاء

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر من 25 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

يذكر أن الأهلي التقى مع فاركو في الرابع عشر من يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 11 وانتصر بنتيجة 2-1.

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