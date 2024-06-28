وكيل قندوسي: ما تردد عن حديثه مع بلعيد بشأن الأهلي؟ سنتخذ الإجراءات القانونية

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا بيانا حول الأنباء المتعلقة بتسبب اللاعب الجزائري في فشل انتقال مواطنه زين الدين بلعيد إلى الأهلي.

وانتقل زين الدين بعيد إلى سان ترويدن البلجيكي بعدما كان قريبا من الانضمام للنادي الأهلي.

وقالت الشركة في بيان "نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد اللاعب أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبًا بأنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي"

أخبار متعلقة:
مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول موقف صلاح وتريزيجيه ومرموش.. ونفي ياو أنور يقتحم قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعنت ضدنا كوبا أمريكا 2024 – ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين قبل لقاء بيرو

"نود التأكيد وبأقوى العبارات على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بلعيد، وكان محفزا رئيسيا له للإنضمام إلى النادي الأهلي. إن نشر مثل هذه الأكاذيب والإفتراءات يعد تشويها متعمدا لسمعة اللاعب، ونعتبره هجوماً غير مبرر على نزاهته ومصداقيته".

"بناءً على ذلك، نعلن عن نيتنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة، لنشرهم هذه الأكاذيب دون تقديم أي دليل ملموس. سنتابع هذه القضية بكل جدية وحزم، وسنقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه تشويه سمعة لاعبينا أو المساس بهم قانونيا".

"لن نتسامح مع أي محاولة للإضرار بسمعة لاعبينا أو التأثير على مسيرتهم الرياضية. نحن مصممون على حماية حقوق لاعبينا بكل الوسائل المتاحة. ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة قانونية لضمان ذلك".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تحول وجهة بلعيد من الاقتراب من الأهلي إلى الدوري البلجيكي بناء على نصيحة فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.

الأهلي أحمد قندوسي زين الدين بلعيد
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) فاركو.. بداية اللقاء الأول بعد 11 ثانية.. البنك الأهلي يقسو على المقاولون العرب برباعية تشكيل فاركو - عودة رامي صبري لقيادة الدفاع ضد الأهلي مصدر من اتحاد الكرة يكشف عبر في الجول حقيقة مد مهلة رخصة الزمالك الإفريقية تشكيل الأهلي - عودة وسام لقيادة الهجوم ضد فاركو.. وظهور خالد عبد الفتاح الأول في 2024 مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول موقف صلاح وتريزيجيه ومرموش.. ونفي ياو أنور يقتحم قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعنت ضدنا
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) فاركو.. بداية اللقاء 23 دقيقة | الدوري المصري
الأول بعد 11 ثانية.. البنك الأهلي يقسو على المقاولون العرب برباعية 47 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - عودة رامي صبري لقيادة الدفاع ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف عبر في الجول حقيقة مد مهلة رخصة الزمالك الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عودة وسام لقيادة الهجوم ضد فاركو.. وظهور خالد عبد الفتاح الأول في 2024 ساعة | الدوري المصري
وكيل قندوسي: ما تردد عن حديثه مع بلعيد بشأن الأهلي؟ سنتخذ الإجراءات القانونية ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول موقف صلاح وتريزيجيه ومرموش.. ونفي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي