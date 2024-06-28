وكيل قندوسي: ما تردد عن حديثه مع بلعيد بشأن الأهلي؟ سنتخذ الإجراءات القانونية

أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا بيانا حول الأنباء المتعلقة بتسبب اللاعب الجزائري في فشل انتقال مواطنه زين الدين بلعيد إلى الأهلي.

وانتقل زين الدين بعيد إلى سان ترويدن البلجيكي بعدما كان قريبا من الانضمام للنادي الأهلي.

وقالت الشركة في بيان "نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد اللاعب أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبًا بأنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي"

"نود التأكيد وبأقوى العبارات على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بلعيد، وكان محفزا رئيسيا له للإنضمام إلى النادي الأهلي. إن نشر مثل هذه الأكاذيب والإفتراءات يعد تشويها متعمدا لسمعة اللاعب، ونعتبره هجوماً غير مبرر على نزاهته ومصداقيته".

"بناءً على ذلك، نعلن عن نيتنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة، لنشرهم هذه الأكاذيب دون تقديم أي دليل ملموس. سنتابع هذه القضية بكل جدية وحزم، وسنقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه تشويه سمعة لاعبينا أو المساس بهم قانونيا".

"لن نتسامح مع أي محاولة للإضرار بسمعة لاعبينا أو التأثير على مسيرتهم الرياضية. نحن مصممون على حماية حقوق لاعبينا بكل الوسائل المتاحة. ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة قانونية لضمان ذلك".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تحول وجهة بلعيد من الاقتراب من الأهلي إلى الدوري البلجيكي بناء على نصيحة فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وانضم زين بلعيد إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020 ويرتبط بتعاقد حتى 2026.

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وخاض بلعيد الموسم الماضي مع اتحاد العاصمة 32 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.