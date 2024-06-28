مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول موقف صلاح وتريزيجيه ومرموش.. ونفي

يخوض المنتخب الأولمبي جولة مفاوضات مع طرابزون سبور وليفربول للاستعانة بخدمات محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لقائمته في أولمبياد باريس 2024.

وقال مصدر من المنتخب الأولمبي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "نجري محاولة جديدة مع ليفربول وطرابزون لضم صلاح وتريزيجيه لقائمتنا".

وأردف "نعرف أن طرابزون رفض بشكل رسمي انضمام تريزيجيه لكن هناك أمل في حل ذلك الموقف".

وعن عمر مرموش قال: "هناك تقييم لحالته الطبية في ظل إصابته لمعرفة موقفه من المشاركة من عدمها".

وتابع "مصطفى محمد من الصعب ضمه بسبب استمراره في العلاج من إصابته وخوضه لبرنامج تأهيلي".

أما عن التفكير في اللاعبين المحليين فقال المصدر "نفكر في محمد عبد المنعم وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى فتحي وإمام عاشور، هؤلاء هم أبرز من يريد روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الاختيار من بينهم".

وشدد "المنتخب لم يخاطب الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز لضم أي من لاعبيهم وتم رفض طلبنا، ما أثير غير صحيح".

وأتم المصدر حديثه قائلا: "سنعلن عن القائمة النهائية في الثالث من شهر يوليو المقبل على أن ينطلق المعسكر بعد ذلك بيومين في القاهرة ونسافر لباريس في 10 من الشهر ذاته".

وتنطلق مسابقات كرة القدم في أولمبياد باريس من 24 يوليو وتستمر حتى 10 أغسطس.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكيان.