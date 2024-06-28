ياو أنور يقتحم قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري

سجل التوجولي ياو أنور هدف تقدم البنك الأهلي في شباك المقاولون العرب في الثانية 11 من بداية اللقاء موقعا على أسرع أهداف الدوري المصري لموسم 2023-2024 على الإطلاق حتى هذه اللحظة.

ويلتقي البنك الأهلي ضيفا على ذئاب الجبل في استاد المقاولون العرب لحساب الجولة 28 من المسابقة.

وتصدر مهاجم البنك الأهلي ترتيب الأسرع لهذا الموسم بعدما هز الشباك في الثانية 11 عقب تمريرة من أسامة فيصل برأسية أبعدها دفاع المقاولون بشكل خاطيء فوصلت إلى ياو أنور المنفرد بالمرمى فراوغ الأخير الحارس محمود أبو السعود ثم أسكن الكرة الشباك الخالية.

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ويتفوق هدف ياو أنور هذا الموسم على هدف أسامة فيصل الذي سجله ضد المصري بعد مضي 41 ثانية من الدوري هذا الموسم.

الموسم الماضي شهد 4 أهداف جاءت في الثواني الأولى من المباراة.

عبد الرحمن خالد "جبنة" للمقاولون العرب ضد غزل المحلة في الثانية 12.

محمد الشامي الذي سجل بعد 24 ثانية فقط من بداية مباراة الإسماعيلي والاتحاد.

والجزائري رزقي حمرون لاعب فاركو الذي سجل في مرمى المصريي بعد 25 ثانية.

وأيضا ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا في شباك فيوتشر في الثانية 41

الأسرع في الدوري المصري؟

على المستوى الرسمي لا يوجد توثيق للهدف الأسرع في تاريخ المسابقة.

لكن بخلاف هدف أنور، سجل حسام سلامة "باولو" لصالح سموحة أمام المصري في 2016 في الثانية 11.6.

وأيضا أحمد علي كامل في الثانية 11.32 في 2019 بقميص المقاولون العرب أمام الداخلية.