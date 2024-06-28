انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (4)-(1) المقاولون العرب.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري العام.

ويلعب البنك الأهلي أمام المقاولون العرب ضمن الجولة 28 من المسابقة.

لمتابعة مباراة البنك الاهلي أمام المقاولون العرب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق85 محمود قاعود يسجل الهدف الخامس لنادي البنك الأهلي لكن حكم المباراة يلغيه لتظل النتيجة 4-1

ق81 جريندو يسجل الهدف الرابع لنادي البنك الأهلي بعد متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء

ق 70 سيرجي أكا يسجل الهدف الثالث

ق61 ياو أنور يسجل الهدف الثالث لنادي البنك الأهلي لكن الحكم المباراة يلغيه لوجود خطأ

ق50 ممادو نياس يسجل هدف تقليص الفارق لنادي المقاولون

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من ياو أنور تمر بجوار المرمى

ق13 عرضية متقنة من ياو أنور يسجلها أسامة فيصل في الشباك

ق6 محمد سالم يهدر فرصة التعادل لنادي المقاولون بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء

ق1 تمريرة طولية لفريق البنك الأهلي قابلها أسامة فيصل برأسية ابعدها دفاع المقاولون بشكل خاطيء فوصلت إلى ياو أنور المنفرد بالمرمى فراوغ الأخير الحارس محمود أبو السعود ثم أسكن الكرة الشباك الخالية.

انطلاق المباراة