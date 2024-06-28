كوبا أمريكا 2024 – ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين قبل لقاء بيرو

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 15:11

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - تشيلي

غاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن مران فريقه الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا للقاء بيرو بسبب الإصابة.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وقالت تقارير إعلامية أرجنتينية إن ليو خضع لفحوصات طبية وأنه لن يشارك في المباراة المقبلة.

جاء ذلك بعدما تعرض ميسي لإصابة عضلية في الفخذ خلال الفوز على تشيلي بهدف دون رد في ثاني جولات كوبا أمريكا 2024.

أخبار متعلقة:
أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا إلى ليستر لضم ديوسبري هال الأزمة لن تُحل.. الوداد يغيب عن البطولات الإفريقية الموسم المقبل خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه لضم مهاجم زيسكو إينوك ساكالا

ووصف ميسي قرار غيابه عن مباراة بيرو بالحكيم خاصة بعد ضمان الأرجنتين التأهل لربع النهائي.

وكشف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن خطته لإراحة اللاعبين الأساسيين في مواجهة بيرو المقبلة.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى بست نقاط يليه كندا بثلاث نقاط ثم تشيلي وبيرو بدون أي نقطة.

ميسي الأرجنتين كوبا أمريكا 2024
نرشح لكم
كوبا أمريكا – بنما تفجر مفاجأة بالفوز على أمريكا.. وأوروجواي تكتسح بوليفيا أستون فيلا يتسبب في صدمه لحارسه إيميليانو مارتينيز حكاية أغرب موسم في تاريخ كرة القدم بـ البرازيل كوبا أمريكا 2024 – المخضرم روندون يقود فنزويلا إلى ربع النهائي.. ومباراة حاسمة بين المكسيك والإكواداور كوبا أمريكا 2024 - تألق برافو لا يكفي.. الأرجنتين تنتصر على تشيلي بهدف لاوتارو القاتل انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) تشيلي.. فوز يساوي التأهل كوبا أمريكا 2024 - جوناثان ديفيد يحصد انتصارا تاريخيا لـ كندا أمام بيرو تشكيل كوبا أمريكا - 3 تغييرات في الأرجنتين.. ورباعي 2016 يقود تشيلي
أخر الأخبار
وكيل قندوسي: ما تردد عن حديثه مع بلعيد بشأن الأهلي؟. سنتخذ الإجراءات القانونية 13 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول موقف صلاح وتريزيجيه ومرموش.. ونفي 40 دقيقة | الكرة المصرية
ياو أنور يقتحم قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعنت ضدنا ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(1) المقاولون العرب.. هدف ملغي ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي لـ البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كوبا أمريكا 2024 – ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين قبل لقاء بيرو 2 ساعة | أمريكا
أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا إلى ليستر لضم ديوسبري هال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي