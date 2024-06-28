كوبا أمريكا 2024 – ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين قبل لقاء بيرو
الجمعة، 28 يونيو 2024 - 15:11
كتب : FilGoal
غاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن مران فريقه الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا للقاء بيرو بسبب الإصابة.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
وقالت تقارير إعلامية أرجنتينية إن ليو خضع لفحوصات طبية وأنه لن يشارك في المباراة المقبلة.
جاء ذلك بعدما تعرض ميسي لإصابة عضلية في الفخذ خلال الفوز على تشيلي بهدف دون رد في ثاني جولات كوبا أمريكا 2024.
ووصف ميسي قرار غيابه عن مباراة بيرو بالحكيم خاصة بعد ضمان الأرجنتين التأهل لربع النهائي.
وكشف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن خطته لإراحة اللاعبين الأساسيين في مواجهة بيرو المقبلة.
ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى بست نقاط يليه كندا بثلاث نقاط ثم تشيلي وبيرو بدون أي نقطة.
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