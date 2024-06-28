كوبا أمريكا – بنما تفجر مفاجأة بالفوز على أمريكا.. وأوروجواي تكتسح بوليفيا

فجر منتخب بنما مفاجأة كبرى بالفوز على أمريكا في الجولة الثانية من منافسات كوبا أمريكا 2024.

وفي ملعب مرسيدس بنز التقى المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح فلوريان بالوجان أهداف المباراة لأمريكا في الدقيقة 22.

وأدرك منتخب بنما التعادل عقب أربع دقائق عن طريق سيزار بلاكمان.

وفي الدقيقة 83 سجل جوزيه فاجاردو الهدف الثاني والانتصار.

وشهدت المباراة حالتي طرد بشكل مباشر لتيموثي وياه لاعب أمريكا في الدقيقة 18، وأدالبرتو كاراسكيلا لاعب بنما في الدقيقة 88.

أما في ملعب متلايف فاكتسح منتخب أوروجواي منافسه بوليفيا بخماسية دون رد.

افتتح فاكوندو بيليستيري أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

وضاعف داروين نونيز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 21.

وسجل ماكسيمليانو أراوخو الهدف الثالث لأوروجوا في الدقيقة 77.

وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وأتم رودريجو بينتانكور خماسية أوروجواي في الدقيقة 89.

بتلك النتيج يتصدر منتخب أوروجواي المجموعة بست نقاط يليه أمريكا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بنما.

فيما يقبع منتخب بوليفيا في المركز الرابع والأخير بدون أي نقطة.

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