مصدر مقرب من فخر الدين بن يوسف يكشف لـ في الجول موقفه من تجديد تعاقده مع المصري

يرغب المصري في تجديد تعاقد مهاجمه فخر الدين بن يوسف الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "عقد فخر ينتهي مع المصري في نهاية شهر يونيو الجاري".

وكشف "هناك محادثات مع المصري لتجديد تعاقده ولكن هناك تأخر بعض الشيء بسبب تأخر نهاية الدوري".

وأتم المصدر حديثه "فخر مرحب بتجديد تعاقده ويشعر بالراحة مع المصري بسبب الاستقرار".

في السياق ذاته كشف مصدر من المصري –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com أن النادي ينتظر رؤية الجهاز الفني بشأن تحديد مصير فخر الدين بن يوسف سواء بالاستمرار من عدمه الموسم المقبل.

وكان المصري ضم فخر الدين بن يوسف بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر قادما من بيراميدز.

وأعلن المصري آنذاك أن العقد سيكون لعامين، بيد أنه تم الكشف بأنه سنة ويتم تجديدها وفق اتفاق الطرفين بعد ذلك.

اللاعب صاحب الـ33 عاما سجل سبعة أهداف وصنع هدفين في 23 مباراة رفقة المصري في كل البطولات الموسم الجاري.