مصدر مقرب من فخر الدين بن يوسف يكشف لـ في الجول موقفه من تجديد تعاقده مع المصري

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 12:32

كتب : محمد عبد العظيم عمرو نبيل

فخر الدين بن يوسف يسجل ويحتفل بهدف المصري ضد الزمالك

يرغب المصري في تجديد تعاقد مهاجمه فخر الدين بن يوسف الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "عقد فخر ينتهي مع المصري في نهاية شهر يونيو الجاري".

وكشف "هناك محادثات مع المصري لتجديد تعاقده ولكن هناك تأخر بعض الشيء بسبب تأخر نهاية الدوري".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – كاف يمنح المصري رخصة المشاركة في الكونفدرالية خبر في الجول - الزمالك ينهي إجراءات عودة سامسون إلى القاهرة الأهلي يستعد لإطلاق مجلته إلكترونيا

وأتم المصدر حديثه "فخر مرحب بتجديد تعاقده ويشعر بالراحة مع المصري بسبب الاستقرار".

في السياق ذاته كشف مصدر من المصري –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com أن النادي ينتظر رؤية الجهاز الفني بشأن تحديد مصير فخر الدين بن يوسف سواء بالاستمرار من عدمه الموسم المقبل.

وكان المصري ضم فخر الدين بن يوسف بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر قادما من بيراميدز.

وأعلن المصري آنذاك أن العقد سيكون لعامين، بيد أنه تم الكشف بأنه سنة ويتم تجديدها وفق اتفاق الطرفين بعد ذلك.

اللاعب صاحب الـ33 عاما سجل سبعة أهداف وصنع هدفين في 23 مباراة رفقة المصري في كل البطولات الموسم الجاري.

المصري فخر الدين بن يوسف
نرشح لكم
النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعمد ضدنا مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) المقاولون العرب.. جووول أسامة فيصل التشكيل – سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي لـ البنك الأهلي خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه لضم مهاجم زيسكو إينوك ساكالا مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-6-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز خبر في الجول - الزمالك ينهي إجراءات عودة سامسون إلى القاهرة الأهلي يستعد لإطلاق مجلته إلكترونيا نائب رئيس لجنة الحكام: هذا موقفي من تعيين البنا والغندور بعد أزمة الزمالك
أخر الأخبار
النجوم: ما يحدث من اتحاد الكرة مع بيراميدز تعمد ضدنا دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) المقاولون العرب.. جووول أسامة فيصل 23 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل – سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي لـ البنك الأهلي 33 دقيقة | الكرة المصرية
كوبا أمريكا 2024 – ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين قبل لقاء بيرو ساعة | أمريكا
أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا إلى ليستر لضم ديوسبري هال ساعة | الدوري الإنجليزي
الأزمة لن تُحل.. الوداد يغيب عن البطولات الإفريقية الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه لضم مهاجم زيسكو إينوك ساكالا 3 ساعة | الدوري المصري
كوبا أمريكا – بنما تفجر مفاجأة بالفوز على أمريكا.. وأوروجواي تكتسح بوليفيا 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي