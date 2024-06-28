كرة يد – الزمالك يتعاقد مع يوسف عزو

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 11:51

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف عزو لاعب الزمالك لكرة اليد

تعاقد الزمالك مع يوسف عزو لاعب فريق وفاق عين توتة الجزائري رسميا.

وأعلن الزمالك صباح اليوم الجمعة توقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الفريق عقب الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد.

وكان الزمالك تعاقد قبل عدة أيام مع بلال جمال قادما من البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
كرة يد – الزمالك يتعاقد مع بلال جمال من البنك الأهلي كرة يد - باريس سان جيرمان يشارك بـ كأس العالم بدعوة خاصة.. والأهلي في الافتتاح كرة يد - مواجهات قوية ومتشابكة للمصريين.. إعلان قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

وأعلن الزمالك في وقت سابق تجديد التعاقد مع مازن رضا إلى جانب التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" قادما من هليوبوليس لثلاث سنوات.

كما تعاقد الزمالك مع الإسباني فرناندو بارييتو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وسبق لـ بارييتو العمل كمدرب مساعد لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، وقاد منتخبات السعودية والبحرين ومضر السعودي.

ويشارك الزمالك الموسم المقبل رفقة الأهلي في بطولة سوبر جلوب والمقرر إقامتها في مصر بشهر سبتمبر المقبل.

الزمالك كرة يد يوسف عزو
نرشح لكم
كرة يد - مواجهات قوية ومتشابكة للمصريين.. إعلان قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا كما انفرد في الجول – الإسباني فرناندو باربيتو مدربا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك كرة يد - باريس سان جيرمان يشارك بـ كأس العالم بدعوة خاصة.. والأهلي في الافتتاح كرة يد – الزمالك يتعاقد مع بلال جمال من البنك الأهلي خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع الإسباني بارييتو لقيادة فريق اليد اتحاد كرة اليد: منتخب مصر قادر على تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس يد - حارس منتخب مصر ينضم لهامبورج الألماني كرة يد - برشلونة يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.. ويتأهل لـ سوبر جلوب في مصر
أخر الأخبار
المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما 9 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: سيتدرب تحت قيادة فابريجاس.. فاران سينضم إلى كومو 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا 30 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سليمان: سنرسل زيزو للمنتخب الأولمبي لو طُلب.. وهناك فساد في المنظومة الكروية 36 دقيقة | الدوري المصري
محمود عاشور: "بيريرا خلص على التحكيم.. وكلموني وأنا بلعب بلاي ستيشن" ساعة | الكرة المصرية
سامي: مدرب بيراميدز طالب الحكم بعدم إكمال المباراة.. والزمالك تسبب في استفاقة الكل ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: هناك مخالفة في هدف بيراميدز ضد سموحة.. وطلب بشأن إعادة المباراة ساعة | الدوري المصري
أحمد ساري لـ في الجول: لا مشكلة في تغيير موعد مباراة الاتحاد والداخلية.. وأشكر مصيلحي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم