كرة يد – الزمالك يتعاقد مع يوسف عزو

تعاقد الزمالك مع يوسف عزو لاعب فريق وفاق عين توتة الجزائري رسميا.

وأعلن الزمالك صباح اليوم الجمعة توقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الفريق عقب الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد.

وكان الزمالك تعاقد قبل عدة أيام مع بلال جمال قادما من البنك الأهلي.

وأعلن الزمالك في وقت سابق تجديد التعاقد مع مازن رضا إلى جانب التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" قادما من هليوبوليس لثلاث سنوات.

كما تعاقد الزمالك مع الإسباني فرناندو بارييتو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وسبق لـ بارييتو العمل كمدرب مساعد لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، وقاد منتخبات السعودية والبحرين ومضر السعودي.

ويشارك الزمالك الموسم المقبل رفقة الأهلي في بطولة سوبر جلوب والمقرر إقامتها في مصر بشهر سبتمبر المقبل.