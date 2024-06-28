الأهلي يستعد لإطلاق مجلته إلكترونيا

عقد مجلس إدارة مجلة النادي الأهلي اجتماعا ظهر اليوم، برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بمهام رئيس النادي.

ويتواجد رئيس النادي محمود الخطيب حاليا في رحلة علاج.

وشهد الاجتماع استكمال المناقشات السابقة بخصوص تطوير مجلة الأهلي وإطلاقها إلكترونيًا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأحمر، فقد تطرق الاجتماع إلى التصورات الخاصة بالتطوير والتي تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي للنادي ومواكبة التحول الرقمي في كل أندية العالم والوصول إلى أكبر قاعدة من جماهير الأهلي حول العالم بأكثر من لغة وتعزيز التكامل بين المنصات الاعلامية للنادى والحفاظ على الارث التاريخى لمجلة النادي التي صدرت ورقية قبل 50 عامًا، وزيادة تفاعل جماهير الاهلى مع المحتوى لمجلة النادى.

كما استعرض المجلس العروض المقدمة من بعض الشركات لتنفيذ عمليات التطوير والتكاليف المالية اللازمة وأيضًا الإيرادات المتوقعة.

وخلال الجلسة وجه المجلس رئيس تحرير المجلة بضرورة الاستمرار فى الالتزام بسياسة النادي والتي تقوم على الاحترام الكامل لجميع المنافسين وكافة المؤسسات الرياضية، وأبدى رئيس التحرير تفهمه الكامل لوجهة نظر مجلس الإدارة وأوضح أنه سيقوم بمعالجة هذا الأمر.

وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على البدء فورا في عمليات التطوير وتقليص العدد المطبوع من المجلة أسبوعيا لتفادي الزيادة المطردة فى سعر الورق، لحين الانتهاء من ملف التطوير وإطلاق مجلة الأهلي إلكترونيا خلال الفترة المقبلة.