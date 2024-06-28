نائب رئيس لجنة الحكام: هذا موقفي من تعيين البنا والغندور بعد أزمة الزمالك

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام عن موقفه من إسناد مباريات في دورة الترقي للحكمين أحمد الغندور ومحمد البنا، عقب أزمة مباراة الزمالك والمصري.

وقال فاروق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا أعرف الكثير عما حدث لأني كنت خارج مصر لمدة 12 يوما لأداء الحج وعدت للتو".

وأضاف "مهمتي في اللجنة كانت تخص دوري المحترفين بالكامل، وكان بيريرا يستشيرني فيما يخص الدوري الممتاز".

وأوضح "دورة الترقي تابعة لدوري المحترفين وبالتالي اختيار محمد البنا وأحمد الغندور ضمن اختصاصاتي، ولكني كنت في الخارج بذلك الوقت، ولو كنت هنا لما فعلت ذلك بل أرى ألا يديروا المباريات لأسبوع لحين مرور الأزمة".

وتم تكليف الغندور بإدارة مباريات في دورة الترقي مباشرة عقب أزمة مباراة الزمالك أمام المصري في 17 يونيو الماضي.

ورفض فاروق التعليق على الأزمة مباشرة حيث ال: "لم أشاهد مباراة المصري والزمالك ولا أعرف ما إن أخطأ الحكام فيها أم لا".

وعما أثير بشأن اتهامات متبادلة بين الغندور والبنا قال: "لم يحدث وأستغرب كيف يروج الناس مثل هذه الشائعات".

وتتمحور الأزمة الأكثر إثارة للجدل حول ركلة جزاء سددها أحمد سيد زيزو للزمالك، ارتطمت بالعارضة ثم سقطت وأثارت خلافا كبيرا حول اجتيازها لخط المرمى من عدمه.