لا جازيتا: ميلان يحول أنظاره من زيركزي إلى لوكاكو.. ومنافسة من نابولي

الخميس، 27 يونيو 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - أوكرانيا – بلجيكا – يورو 2024

حول ميلان أنظاره من مهاجم بولونيا جوشوا زيركزي إلى روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الذي كان معارا إلى روما الموسم الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم فإن ميلان يرغب في ضم المهاجم البلجيكي الصيف الجاري.

وأشار التقرير إلى أن لوكاكو يرى أن فرصة الانضمام إلى ميلان مثيرة للاهتمام.

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لكن في الوقت ذاته فإن نابولي بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي يرغب في ضم اللاعب البلجيكي ليجتمع معه مجددا بعدما لعب تحت قيادته في إنتر ميلان.

ويرغب تشيلسي في التخلي عن خدمات لوكاكو مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وخلال الموسم الماضي مع روما سجل لوكاكو 21 هدفا وصنع أربعة في 47 مباراة خاضها مع الفريق.

لوكاكو ميلان روما نابولي تشيلسي
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