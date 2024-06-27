لا جازيتا: ميلان يحول أنظاره من زيركزي إلى لوكاكو.. ومنافسة من نابولي
الخميس، 27 يونيو 2024 - 23:08
كتب : FilGoal
حول ميلان أنظاره من مهاجم بولونيا جوشوا زيركزي إلى روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الذي كان معارا إلى روما الموسم الماضي.
روميلو لوكاكو
النادي : روما
ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم فإن ميلان يرغب في ضم المهاجم البلجيكي الصيف الجاري.
وأشار التقرير إلى أن لوكاكو يرى أن فرصة الانضمام إلى ميلان مثيرة للاهتمام.
لكن في الوقت ذاته فإن نابولي بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي يرغب في ضم اللاعب البلجيكي ليجتمع معه مجددا بعدما لعب تحت قيادته في إنتر ميلان.
ويرغب تشيلسي في التخلي عن خدمات لوكاكو مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.
وخلال الموسم الماضي مع روما سجل لوكاكو 21 هدفا وصنع أربعة في 47 مباراة خاضها مع الفريق.
نرشح لكم
يورو 2024 - مساعد ريال مدريد السابق لـ في الجول: لا أتخيل فوز إسبانيا وهذا هو السبب ميلان يطلق فريقه الثاني ويشارك في الدرجة الثالثة بالدوري الإيطالي يورو 2024 – فودين يعود إلى ألمانيا استعدادا للقاء إنجلترا وسلوفاكيا أفضل لاعب أمامه والآن يريد شراءه.. تشيلسي يطارد أرتشي جراي جوهرة ليدز يورو 2024 - مدرب بلجيكا السابق لـ في الجول: أتمنى أن نفوز باللقب.. وعلينا عدم التفكير في الماضي ناتشو: الرحيل عن ريال مدريد أصعب قرار في حياتي.. وهكذا أحب أن يتذكرني الناس يورو 2024 – موسيالا: مواجهة إنجلترا في النهائي أمر رائع.. ولم أندم على اللعب لألمانيا بدلا منها ساويرس يستحوذ على حصة من الشركة المالكة لنادي يوفنتوس