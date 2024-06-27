يورو 2024 - مساعد ريال مدريد السابق لـ في الجول: لا أتخيل فوز إسبانيا وهذا هو السبب

الخميس، 27 يونيو 2024 - 23:02

كتب : محمد عبد العظيم

بابلو فرانكو

رفض بابلو فرانكو مدرب سيمبا السابق ومساعد مدرب ريال مدريد السابق تحت قيادة سانتياجو سولاري، اعتبار منتخب إسبانيا مرشحا للفوز بلقب يورو 2024.

وقال فرانكو في تصريحاته لـ FilGoal.com: "اليورو دائما بطولة ممتعة. أعتقد أنها البطولة الدولية ذات المستوى الأعلى في العالم كله".

وأضاف "هناك العديد من الفرق الكبرى، والبقية جيدين أيضا. معظم المباريات ظهرت تنافسية للغاية وعلى أعلى مستوى".

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وتابع "أعتقد أن المرشحين للقب هم ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، ثم البرتغال، وإسبانيا أيضا لديها فرصة للتحدي".

وأكمل "في النهاية هذه الفرق هي من تقاتل دائما على تحقيق اللقب".

ورغم الأداء القوي الذي ظهرت به إسبانيا في دور المجموعات قال: "لا أرى أن منتخب إسبانيا مرشحا بصراحة. نلعب كرة قدم جيدة وإذا سار كل شيء بالشكل الأمثل سنكون في حالة جيدة في المراحل النهائية".

وأوضح "ولكن أعتقد أن إسبانيا تفتقر لبعض الأشياء لتحقيق اللقب، ليس بسبب نقص الخبرة بل بسبب عدم وجود بعض اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في الهجوم في المباريات الحاسمة أمام الفرق الكبرى".

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، عقب 3 انتصارات على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

ويلعب منتخب إسبانيا مع جورجيا في دور الـ 16، ثم يلعب الفائز مع الفائز بين ألمانيا والدنمارك.

تعقديات الطريق تستمر بعد ذلك، حيث إذا أكمل الماتادور طريقه من هنا إلى نصف النهائي، سيلعب على الجانب الآخر منتخب البرتغال ضد سلوفينيا، وفرنسا ضد بلجيكا، على أن يلتقي الفائزان في دور الثمانية، وتلاقي إسبانيا الفائز منهما.

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