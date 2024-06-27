كرة يد - مواجهات قوية ومتشابكة للمصريين.. إعلان قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد موسم 2024-25 عن مواجهات مصرية شرسة في مرحلة المجموعات.

ويتواجد 5 لاعبين مصريين في النسخة المقبلة من دوري الأبطال لكرة اليد.

والخماسي هو: يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وحسن قداح لاعب كيليسي البولندي ويحيى الدرع في فيزبريم المجري وعلي زين في دينامو بوخارست الروماني ومحمد علي حارس سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي

المجموعة الأولى: فيسلا بلوك البولندي – فيزبريم المجري (يحيى الدرع) – باريس سان جيرمان الفرنسي (يحيى خالد) – فردريكا الدنماركي – فوخس برلين الألماني – سبورتنج لشبونة البرتغالي (محمد علي) – دينامو بوخارست الروماني (علي زين) – بيليستير المقدوني.

المجموعة الثانية: ألبورج الدنماركي – ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – كيليسي البولندي (حسن قداح) – سيجيد المجري – نانت الفرنسي – أر كيه زغرب الكرواتي – كولستاد النرويجي.

The wait is over! After the draw for the 🏆 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲𝗲𝗸𝗲𝗿 𝗘𝗛𝗙 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 2024/25, we now know the 2️⃣ groups with 8️⃣ teams each. Which group is harder: 🅰️ or 🅱️? #ehfcl #CLM pic.twitter.com/ttq6MqdJGt — EHF Champions League (@ehfcl) June 27, 2024

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب إذ يخوض كل فريق 14 مباراة بواقع 7 على أرضه و7 خارجها.

ويتأهل أول 2 من كل مجموعة مباشرة لربع النهائي، فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث للسادس الملحق المؤهل لربع النهائي.

وتوج برشلونة باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه بالفوز على ألبورج في نهائي النسخة الأخيرة، ويعد البلاوجرانا صاحب الرقم القياسي في التتويجات الأوروبية.