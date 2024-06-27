كرة يد - مواجهات قوية ومتشابكة للمصريين.. إعلان قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

الخميس، 27 يونيو 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد موسم 2024-25 عن مواجهات مصرية شرسة في مرحلة المجموعات.

ويتواجد 5 لاعبين مصريين في النسخة المقبلة من دوري الأبطال لكرة اليد.

والخماسي هو: يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وحسن قداح لاعب كيليسي البولندي ويحيى الدرع في فيزبريم المجري وعلي زين في دينامو بوخارست الروماني ومحمد علي حارس سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي

المجموعة الأولى: فيسلا بلوك البولندي – فيزبريم المجري (يحيى الدرع) – باريس سان جيرمان الفرنسي (يحيى خالد) – فردريكا الدنماركي – فوخس برلين الألماني – سبورتنج لشبونة البرتغالي (محمد علي) – دينامو بوخارست الروماني (علي زين) – بيليستير المقدوني.

المجموعة الثانية: ألبورج الدنماركي – ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – كيليسي البولندي (حسن قداح) – سيجيد المجري – نانت الفرنسي – أر كيه زغرب الكرواتي – كولستاد النرويجي.

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب إذ يخوض كل فريق 14 مباراة بواقع 7 على أرضه و7 خارجها.

ويتأهل أول 2 من كل مجموعة مباشرة لربع النهائي، فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث للسادس الملحق المؤهل لربع النهائي.

وتوج برشلونة باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه بالفوز على ألبورج في نهائي النسخة الأخيرة، ويعد البلاوجرانا صاحب الرقم القياسي في التتويجات الأوروبية.

كرة يد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
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