ميلان يطلق فريقه الثاني ويشارك في الدرجة الثالثة بالدوري الإيطالي

الخميس، 27 يونيو 2024 - 22:36

كتب : FilGoal

شعار ميلان

أطلق نادي ميلان الإيطالي فريقه الثاني والذي سيطلق عليه "ميلان فيتورو" اي مستقبل ميلان.

وسيقود الفريق فنيا دانييلي بونيرا المدرب المساعد السابق لستيفانو بيولي الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وسيشارك فريق ميلان الثاني في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بدءا من موسم 2024-25.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – فودين يعود إلى ألمانيا استعدادا للقاء إنجلترا وسلوفاكيا أفضل لاعب أمامه والآن يريد شراءه.. تشيلسي يطارد أرتشي جراي جوهرة ليدز يورو 2024 - مدرب بلجيكا السابق لـ في الجول: أتمنى أن نفوز باللقب.. وعلينا عدم التفكير في الماضي ناتشو: الرحيل عن ريال مدريد أصعب قرار في حياتي.. وهكذا أحب أن يتذكرني الناس

ويسعى ميلان من خلال تلك الخطورة تعزيز فرص واحتكاك لاعبي فريق الشاب وضم مواهب شابة يتم تأهيلها للمشاركة مع الفريق الأول.

وشارك دانييلي بونيرا مع ميلان في 201 مباراة خلال 9 مواسم بقميص الفريق، وتولى منصب المدرب المساعد في 2020 وحصل على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي.

وبذلك يكون ميلان ثالث نادي في إيطالي ينشئ فريقه الثاني بعد يوفنتوس وأتالانتا.

وشارك فريق يوفنتوس الثاني لأول مرة في الدرجة الثانية الإيطالية عام 2018 ويُعرف الفريق الآن باسم "يوفنتوس نيكستجين" اي يوفنتوس الجيل القادم.

نظام الدرجة الثالثة في إيطاليا

يُقسم الدوري لـ 3 دوريات منفصلة الشمال والوسط والجنوب وكل دوري يضم 20 فريقا.

يتأهل أول كل دوري مباشرة للدرجة الثانية.

فيما يتصارع 27 فريقا والتي احتلت المراكز من الثاني للعاشر في كل مجموعة على البطاقة الأخيرة بنظام خروج المغلوب.

ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
لا جازيتا: ميلان يحول أنظاره من زيركزي إلى لوكاكو.. ومنافسة من نابولي يورو 2024 - مساعد ريال مدريد السابق لـ في الجول: لا أتخيل فوز إسبانيا وهذا هو السبب يورو 2024 – فودين يعود إلى ألمانيا استعدادا للقاء إنجلترا وسلوفاكيا أفضل لاعب أمامه والآن يريد شراءه.. تشيلسي يطارد أرتشي جراي جوهرة ليدز يورو 2024 - مدرب بلجيكا السابق لـ في الجول: أتمنى أن نفوز باللقب.. وعلينا عدم التفكير في الماضي ناتشو: الرحيل عن ريال مدريد أصعب قرار في حياتي.. وهكذا أحب أن يتذكرني الناس يورو 2024 – موسيالا: مواجهة إنجلترا في النهائي أمر رائع.. ولم أندم على اللعب لألمانيا بدلا منها ساويرس يستحوذ على حصة من الشركة المالكة لنادي يوفنتوس
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك ينهي إجراءات عودة سامسون إلى القاهرة 5 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يستعد لإطلاق مجلته إلكترونيا 5 ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس لجنة الحكام: هذا موقفي من تعيين البنا والغندور بعد أزمة الزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف موقف شيكابالا والجزيري وفتوح من العودة للمباريات 6 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن رحيل محمود علاء 6 ساعة | الدوري المصري
قمر الدولة حكما لـ مباراة الأهلي ضد فاركو.. والحنفي في تقنية الفيديو 6 ساعة | الدوري المصري
حكاية أغرب موسم في تاريخ كرة القدم بـ البرازيل 7 ساعة | تقرير في الجول
لا جازيتا: ميلان يحول أنظاره من زيركزي إلى لوكاكو.. ومنافسة من نابولي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي