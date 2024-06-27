ميلان يطلق فريقه الثاني ويشارك في الدرجة الثالثة بالدوري الإيطالي

أطلق نادي ميلان الإيطالي فريقه الثاني والذي سيطلق عليه "ميلان فيتورو" اي مستقبل ميلان.

وسيقود الفريق فنيا دانييلي بونيرا المدرب المساعد السابق لستيفانو بيولي الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وسيشارك فريق ميلان الثاني في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بدءا من موسم 2024-25.

ويسعى ميلان من خلال تلك الخطورة تعزيز فرص واحتكاك لاعبي فريق الشاب وضم مواهب شابة يتم تأهيلها للمشاركة مع الفريق الأول.

The 𝓕𝓾𝓽𝓾𝓻𝓸 is now! Introducing #MilanFuturo, the new AC Milan team 🔴⚫ Serie C 2024/25, here we come! 🔥#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) June 27, 2024

وشارك دانييلي بونيرا مع ميلان في 201 مباراة خلال 9 مواسم بقميص الفريق، وتولى منصب المدرب المساعد في 2020 وحصل على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي.

وبذلك يكون ميلان ثالث نادي في إيطالي ينشئ فريقه الثاني بعد يوفنتوس وأتالانتا.

وشارك فريق يوفنتوس الثاني لأول مرة في الدرجة الثانية الإيطالية عام 2018 ويُعرف الفريق الآن باسم "يوفنتوس نيكستجين" اي يوفنتوس الجيل القادم.

نظام الدرجة الثالثة في إيطاليا

يُقسم الدوري لـ 3 دوريات منفصلة الشمال والوسط والجنوب وكل دوري يضم 20 فريقا.

يتأهل أول كل دوري مباشرة للدرجة الثانية.

فيما يتصارع 27 فريقا والتي احتلت المراكز من الثاني للعاشر في كل مجموعة على البطاقة الأخيرة بنظام خروج المغلوب.