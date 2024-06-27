يورو 2024 – فودين يعود إلى ألمانيا استعدادا للقاء إنجلترا وسلوفاكيا

الخميس، 27 يونيو 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

فيل فودين - إنجلترا ضد سلوفينيا

يعود فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا إلى ألمانيا للانتظام في معسكر منتخب بلاده مجددا بعدما سافر إلى بلاده لأسباب شخصية.

فيل فودين

النادي : مانشستر سيتي

إنجلترا
يورو 2024

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الخميس في تقرير لها أن فودين رُزق بمولود ثالث وتوجب عليه السفر ليكون إلى جانب عائلته في تلك اللحظة.

وأوضح الشبكة الإنجليزية أن فودين عاد إلى ألمانيا وسينتظم في المران استعدادا للقاء سلوفاكيا في دور الـ16 من يورو 2024 يوم الأحد المقبل.

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ولعب فودين كل مباريات إنجلترا في دور المجموعات بشكل أساسي.

وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة على حساب كل من الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

فودين إنجلترا سلوفاكيا يورو 2024
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