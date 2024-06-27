يورو 2024 - مدرب بلجيكا السابق لـ في الجول: أتمنى أن نفوز باللقب.. وعلينا عدم التفكير في الماضي

يتمنى جورج ليكنز المدرب الأسبق لمنتخب بلجيكا أن ينجح الجيل الحالي في الظفر بلقب اليورو للمرة الأولى في التاريخ بعدما قطع تذكرة التأهل لدور الـ16.

ويستعد منتخب بلجيكا لملاقاة فرنسا في دور الـ16 في الأول من يوليو المقبل.

وتحدث جورج ليكنز لـFilGoal.com قائلا: "آمل أن تفوز بلجيكا باللقب فنحن لدينا توازن كبير بين المواهب واللاعبين أصحاب الخبرات، بالطبع تيبو كورتوا غير متواجد وهذا مؤثر فهو أفضل حارس في العالم حاليا".

وقال: "لدينا فريق جيد وحينما توليت مهمة تدريبهم لم يكن مهم بتلك القوة بل كانوا لاعبين شباب ويبحثون عن أندية كبرى للعب في صفوفها".

وواصل "في كأس العالم 2018 كان المنتخب جيدا جدا لكن في 2022 في قطر لم نستطع عبور دور المجموعات ولم نكن مستعدين للتأهل والمنافسة والأجواء لم تكن إيجابية بل سلبية".

وشدد ليكنز "والآن لا يمكن أن نفكر في الماضي بل في الحاضر وأعتقد أنه سيكون جيدا في ظل المزيج بين اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب".

في الوقت ذاته يؤمن ليكنز أن هناك أكثر من منتخب مرشح لنيل اللقب وقال: "فرنسا منتخب جيد بالطبع وألمانيا التي تلعب على أرضها ولكن الضغط الملقى عليهم كبير جدا، وهناك إنجلترا لكن لديهم مشاكل دفاعية".

واستدرك "هناك منتخب ربما لا يتوقعه الكثيرين لكنني أرى البرتغال فريق جيد، وآمل أن تقدم بلجيكا بطولة جيدة لكننا نحتاج لبعض الحظ".

وعن أفضل ذكرى له مع منتخب بلجيكا قال: "أفضل ذكرى لي مع منتخب بلجيكا لعبنا نهائي يورو 1980 لم أكن هناك مع الفريق لكننا لعبنا جيدا وأتمنى تكرار الأمر وأن نصل للنهائي مرة أخرى".

ويعد أبرز إنجاز لبلجيكا في اليورو هو الحصول على وصافة نسخة 1980.

عدا ذلك ففي النسختين الأخيرتين من البطولة لم يستطع رفاق كيفن دي بروين تجاوز عقبة ربع النهائي.

وسبق وتولى ليكنز تدريب بلجيكا مرتين الأولى من سنة 1997 حتى 1999, والثانية من 2010 لـ2012.