ناتشو: الرحيل عن ريال مدريد أصعب قرار في حياتي.. وهكذا أحب أن يتذكرني الناس

الخميس، 27 يونيو 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

قادش ضد ريال مدريد

أبدى ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد السابق اعتقاده بأن قرار الرحيل عن الميرينجي كان في غاية الصعوبة بالنسبة له.

وقال ناتشو في مؤتمر صحفي مع منتخب إسبانيا: "قرار الرحيل عن ريال مدريد كان الأصعب في حياتي".

وأضاف "ساورتني الشكوك كثيرا بشأن الرحيل، رغم أني أبلغت النادي قبل عدة أشهر بتلك الرغبة".

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وأوضح "أحتاج أنا وعائلتي لخوض تجربة جديدة، والموسم الحالي كان أفضل ختام ممكن".

وتابع ناتشو "سألت نفسي ما إن كنت قادرا على تحمل موسم آخر هنا، وكانت الفكرة تراودني بالطبع، ولكني فضلت التجربة الجديدة".

وأردف "الحب الذي قابلته هنا أكبر لقب فزت به في مسيرتي. لقد قدمت كل شيء في كل لحظة وهكذا أحب أن يتذكرني الناس".

وأعلن نادي القادسية السعودي يوم الخميس ضم ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء رحيل قائده ناتشو فيرنانديز بعد 23 سنة في صفوف فرق الملكي المختلفة.

وأفاد النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على إكس: "انتهى الانتظار.. قائد الأبطال في القادسية".

وسيرتبط المدافع الإسباني بالنادي السعودي لموسمين مقبلين.

سيتقاضى ناتشو ما يقارب من 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، حسب التقارير.

وبذلك وضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حداً لمسيرته في ريال مدريد.

ولعب ناتشو 364 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد وحقق 26 لقبا مختلفا.

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