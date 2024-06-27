زد ينهي أوجاعه بمضاعفة آلام طلائع الجيش

حقق زد فوزا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

البداية أتت قوية بهدف عبد الرحمن البانوبي لزد في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 29 عزز مصطفى عبد الرؤوف زيكو التقدم بعد تمريرة من أبيل ياليو.

ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف شادي حسين ثالث الأهداف بصناعة زيكو في الدقيقة 50.

وقلص طلائع الجيش الفارق بهدف جودوين شيكا في الدقيقة 62، بعد انفراد نتج عن خطأ دفاعي.

وأخيرا في الدقيقة 79 سجل مصطفى سعد رابع الأهداف وأحبط محاولات طلائع الجيش في العودة.

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وبذلك يحقق زد أول فوز له في آخر 4 مباريات بالدوري، بعد 3 مباريات شهدت تعادلين وهزيمة.

ورفع زد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع من 26 مباراة، بنفس نقاط مودرن فيوتشر الخامس الذي لعب مباراة أكثر.

ويسبقه المصري في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، ولكنه لعب مباراة أكثر أيضا.

أما طلائع الجيش فقد مر بمباراته الثالثة على التوالي في الدوري بلا فوز، وهزيمته الثانية في آخر 3 مباريات.

وتجمد رصيد الجيش عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر من 26 مباراة.