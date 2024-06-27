يورو 2024 – موسيالا: مواجهة إنجلترا في النهائي أمر رائع.. ولم أندم على اللعب لألمانيا بدلا منها

لا يشعر جمال موسيالا لاعب خط وسط ألمانيا بالندم على اختياره تمثيل الماكينات بدلا من إنجلترا، واصفا فكرة مواجهة الأسود الثلاثة في نهائي يورو 2024 بالرائعة.

وكان موسيالا مثل منتخب إنجلترا في مختلف الفئات السنية قبل أن يقرر اللعب لألمانيا على مستوى الفريق الأول.

وتحدث موسيالا لصحيفة " Abendzeitung" الألمانية اليوم الخميس قائلا: "الوصول للنهائي لن يكون سهلا، لكن إن أردنا الفوز باللقب فيجب أن نفوز على أفضل الفرق ونحن على قدر ذلك التحدي".

وواصل "نؤمن بأنفسنا ولدينا الثقة اللازمة للفوز باللقب، إن واصلنا التركيز على كل مباراة على حدة فكل شيء ممكن".

وبسؤاله هل مواجهة إنجلترا في النهائي ستكون بمثابة الحلم له أجاب لاعب بايرن "هذا سيكون رائعا، النهائي ضد إنجلترا سيكون بالتأكيد لحظة بارزة في مسيرتي وخاصة، لكن هذا طريق طويل حتى تلك المرحلة وعلينا التركيز على مباراة تلو الأخرى".

وأشاد موسيالا بمنتخب إنجلترا وقال: "أنا مقتنع بتواجد العديد من المواهب في فريقهم وأن الأمور ستعود لنصابها الصحيح".

وتأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16 من يورو 2024 متصدرا للمجموعة الأولى وسيلاقي الدنمارك.

أما منتخب إنجلترا فتعرض لانتقادات لاذعة رغم تصدره للمجموعة الثالثة بسبب سوء الأداء وسيواجه سلوفاكيا في دور الـ16.

وعن ندم الإعلام الإنجليزي بشأن اختياره تمثيل ألمانيا قال موسيالا: "قرأت بعض الأمور ولكنني لا أفكر فيها كثيرا، لم يكن لدي أي شكوك بشأن قراري وتمثيل ألمانيا، حتى في البطولات السابقة حينما لم تكن الأمور تسير بشكل جيد".