المصري يتزعم القناة بالتفوق على الإسماعيلي بهدف فخر الدين

نصّب المصري نفسه زعيما لـ القناة بعدما فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في دربي القناة لحساب الجولة 28 من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل فخر الدين بن يوسف هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة منذ موسم 2019-20 لا يخسر المصري من الإسماعيلي في الدوري، فاز ذهابا وإيابا حينها، بينما في الموسم الحالي تعادل في الدور الأول 1-1 وفاز في الدور الثاني 2-1.

ولأول مرة يحقق علي ماهر الفوز على الإسماعيلي منذ أكتوبر 2020، إذ خاض 7 مباريات ضد الدراويش (تعادل في 5 وخسر 2).

ورفع المصري رصيده لـ 45 نقطة من 27 مباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة من 28 مباراة.

التشكيل

أجرى إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه.

وعاد عبد الرحمن مجدي للتشكيل الأساسي للدراويش، وعاد أحمد عادل لحراسة المرمى بعد إصابة محمد فوزي.

في المقابل بدأ حسين فيصل في وسط المصري كأساسي ضمن خيارات علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وصف المباراة

تعرض عماد حمدي للإصابة في الدقيقة الخامسة وشارك بدلا منه محمد بيومي في أولى تغييرات المباراة للدراويش.

وفي الدقيقة 13 ومن تمريرة ثنائية بين سمير فكري وحسين فيصل أرسل الأخير عرضية أرضية حاول فخر الدين بن يوسف إيداعها في الشباك وارتطمت بأقدام الدفاع وسكنت الشباك وتقدم المصري بالهدف الأول.

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ويعد ذلك ثالث هدف يسجله فخر الدين ضد الإسماعيلي في الدوري كأكثر فريق يهز شباكه بالتساوي مع سموحة وطلائع الجيش والجونة.

وفي الدقيقة 25 سدد عبد الرحمن مجدي كرة قوية محاولات استغلال تقدم محمود جاد لكن الحارس أبعدها ببراعة لركنية.

وهدأت أحداث المباراة قليلا، وأطلق عمر الساعي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 43.

بدأ الشوط الثاني بتغييرات في صفوف الفريقين.

شارك كمال السيد بدلا من أحمد عادل عبد المنعم اضطراريا في حراسة مرمى الدراويش، في المقابل شارك محمد الشامي بدلا من حسين فيصل.

وفي الدقيقة 55 وبعد سلسلة من التمريرات انفرد إريك تراوري وسدد كرة علت العارضة.

"عايز إيه تاني يا إريك؟"😮.. تراوري يضيع فرصة محققة لتعادل الإسماعيلي⚽ pic.twitter.com/mBkLKmDV93 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 27, 2024

وأهدر البوركينابي بغرابة بعد دقائق فرصة هدف محقق أمام المرمى من داخل الست يارادات.

لولا التسلل كانت هتبقى أغرب فرصة ضايعة في التاريخ😱.. إيه اللي عملتوا ده يا إريك يا تراوري😂 pic.twitter.com/D2x8Dmd5R3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 27, 2024

وفي الدقيقة 67 انفرد يوسف الجوهري وسدد كرة تألق كمال السيد وأبعدها ببراعة لركنية.

وفي الدقيقة 70 شارك خالد النبريص بدلا من عمر الساعي في محاولات إيهاب جلال.

وكاد الفلسطيني أن يسجل هدف التعادل بعد ركلة حرة نفذها عبد الرحمن مجدي لكن القائم منعها ليظل تقدم المصري قائما حتى الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 90+3 تصدى جاد لرأسية سهلة من النبريص.

وانفرد محمد الشامي في الثواني الأخيرة من اللقاء وسدد برعونة كرة بعيدة عن المرمى مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني واكتفى بالفوز بهدف دون رد.