ساويرس يستحوذ على حصة من الشركة المالكة لنادي يوفنتوس

أعلنت الشركة المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي عن استحواذ رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس على حصة فيها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحصة التي اشتراها ساويرس في مجموعة "إكسور" بـ 5% من الأسهم.

ويظهر ساويرس على موقع شركة "إيكسور" المالكة لنادي يوفنتوس ضمن أعضاء الإدارة الحالية.

الشركة التي تهيمن عليها عائلة أنييلي الإيطالية المالكة للنادي، تضم العديد من الاستثمارات الأخرى مثل شركات فيراري وفيات للسيارات.

ويملك ناصف ساويرس نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي حقق موسما تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

واحتل أستون فيلا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، متفوقا على توتنام وتشيلسي ومانشستر يونايتد من الستة الكبار.

ويعاني يوفنتوس من خسائر مالية كبرى في الأعوام الأخيرة، كما أنهى الدوري الإيطالي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

يوفنتوس لم يتوج بالدوري الإيطالي منذ 2020، حين فاز به مع ماوريسيو ساري للمرة الأخيرة.