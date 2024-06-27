مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: سببان لرفض طلب المقاولون بترحيل موعد مباراته ضد البنك الأهلي

الخميس، 27 يونيو 2024 - 20:36

كتب : بسام أبو بكر

المقاولون العرب - طلائع الجيش

لن تستجيب رابطة الأندية لطلب المقاولون العرب بترحيل موعد انطلاق مباراته ضد البنك الأهلي من الرابعة عصرا إلى الخامسة والنصف غدا الجمعة.

وتقدم المقاولون العرب بطلب لرابطة الأندية بتعديل موعد مباراته ضد البنك الأهلي بسبب ارتفاع الحرارة والتي ستصل إلى 45 درجة.

وتحدث مصدر من الرابطة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس قائلا: "على الجميع يجب أن يعرف أن خوض المباريات في الرابعة عصرا أمر خارج مسؤولية اتحاد الكرة والرابطة لأن هذا قرار من مجلس الوزراء، في الشتاء نخوض المباريات في الثالثة عصرا وفي الصيف في تمام الرابعة".

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وواصل "أرسلت وزارة الرياضة أكثر من خطاب رسمي للرابطة ولاتحاد الكرة لتأكيد القرارات الصادرة من مجلس الوزراء".

وكشف المصدر عن سبب آخر لرفض طلب المقاولون وقال: "لن نستطيع الموافقة على طلب المقاولون لأن لدينا قناتين فقط لنقل مباريات الدوري المصري لو وافقنا فهذا سيتعارض مع موعد مباراتي في السابعة مساء".

وأتم "نحن لسنا ضد المقاولون أو أي ناد آخر، لكن هذه الظروف الحالية".

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون مع البنك الأهلي في الجولة 28 من الدوري.

وفي السابعة مساء ستقام مباراتين بين الأهلي وفاركو، والثانية بين سموحة وبيراميدز.

المقاولون العرب البنك الأهلي الدوري المصري رابطة الأندية
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