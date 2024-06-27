كفاراتسخيليا يرد على تصريحات كونتي بشأن مستقبله مع نابولي

الخميس، 27 يونيو 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

كفاراتسخيليا - جورجيا - البرتغال - يورو 2024

رد خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي ومنتخب جورجيا على تصريحات مدربه الجديد في صفوف الفريق الإيطالي بشأن إمكانية رحيله عنه الصيف الجاري.

وكان كونتي قال في وقت سابق: "لا يوجد أي شك، كفارا سيبقى هنا وسيلعب مع نابولي".

وشدد "لا يوجد أي شكوك، الأمر واضح، كفارا سيبقى معنا".

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وبعدها سُئل اللاعب الجورجي عن مستقبله وعما قاله كونتي فقال: "أحترم كونتي فهو واحد من أفضل المدربين".

وواصل "أحترم نابولي كذلك وأحب النادي، لكنني سأقرر مستقبلي بعد يورو 2024، الآن أركز على المباراة ضد إسبانيا".

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ23 عاما مع نابولي حتى عام 2027.

وكتب كفارا التاريخ رفقة منتخب جورجيا بالتأهل إلى دور الـ16 من يورو 2024 في أول مشاركة في أي بطولة دولية عبر التاريخ لبلاده.

وسجل كفارا هدفا في انتصار بلاده بهدفين دون رد على البرتغال مساء أمس الأربعاء.

وستقام المباراة ضد جورجيا يوم 30 يونيو الجاري.

كفاراتسخيليا نابولي كونتي
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