انتهت الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. نهاية المباراة

الخميس، 27 يونيو 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

سمير فكري - المصري ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الإسماعيلي في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

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انتهت

ق 90+6: ماذا أهدرت يا شامي!! انفراد تام يسدده بعيدا عن المرمى

ق88: النبريص كاد أن يسجل لكن كرته جاءت في الشباك الخارجية.

ق 70: مشاركة خالد النبريص بدلا من عمر الساعي

ق 67: يوسف الجوهري ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها كمال السيد حارس الإسماعيلي

ق 55: تراوري يهدر انفرادا بتسديدة تعلو العارضة

تبديل للمصري كذلك بدخول محمد الشامي بدلا من حسين فيصل مع بداية الشوط الثاني.

تبديل اضطراري للإسماعيلي مع بداية الشوط الثاني بدخول كمال السيد بدلا من الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 الساعي يطلق تصويبة صاروخية تمر بجوار القائم الأيمن لجاد بقليل.

ق 25: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من عبد الرحمن مجدي يتصدى لها جاد ويبعدها لركنية.

ق 13: جووول أووول للمصري.. تمريرة ثنائية بين حسين فيصل وسمير فكري وعرضية أرضية من الأول لفخر الدين الذي سدد كرة ارتطمت بقدم الدفاع وسكنت الشباك.

ق5: تغيير اضطراري مبكر بخروج عماد حمدي ومشاركة محمد بيومي.

بداية اللقاء

الإسماعيلي المصري الدوري المصري
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