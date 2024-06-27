قائمة بيراميدز - غياب سامي والكرتي أمام سموحة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في السابعة من مساء غدا الجمعة على استاد الإسكندرية.

ويفقد بيراميدز في اللقاء، جهود أحمد سامي ووليد الكرتي بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقة صفراء ثالثة.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي.

الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة.

الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري 📑#بيراميدز pic.twitter.com/ctF0a6SGTV — Pyramids FC (@pyramidsfc) June 27, 2024

ويحتل بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 39 نقطة من 26 مباراة.