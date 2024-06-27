قائمة بيراميدز - غياب سامي والكرتي أمام سموحة

الخميس، 27 يونيو 2024 - 18:46

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - فيوتشر - كريم حافظ

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في السابعة من مساء غدا الجمعة على استاد الإسكندرية.

ويفقد بيراميدز في اللقاء، جهود أحمد سامي ووليد الكرتي بسبب الإيقاف لحصولهما على بطاقة صفراء ثالثة.

أخبار متعلقة:
تشكيل زد - زيكو يقود الهجوم ضد طلائع الجيش رغم عدم الصعود للدوري.. مكافأة برتغالية لمدرب سبورتنج التشكيل - تغييرات في الإسماعيلي وعودة عبد الرحمن مجدي.. وفيصل أساسي مع المصري فيوتشر يعود لطريق الانتصارات بفوز مكرر على الجونة في 14 يوما

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي.

الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة.

الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويحتل بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 39 نقطة من 26 مباراة.

بيراميدز سموحة الدوري المصري قائمة بيراميدز
نرشح لكم
زد ينهي أوجاعه بمضاعفة آلام طلائع الجيش المصري يتزعم القناة بالتفوق على الإسماعيلي بهدف فخر الدين خبر في الجول – محمود علاء يرحل عن الزمالك ويتنازل عن جزء من مستحقاته مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: سببان لرفض طلب المقاولون بترحيل موعد مباراته ضد البنك الأهلي تكليف من اتحاد الكرة لـ بيريرا بسبب أزمات التحكيم الأخيرة في الدوري انتهت في الدوري – زد (4)–(1) طلائع الجيش انتهت الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) المصري.. نهاية المباراة تشكيل زد - زيكو يقود الهجوم ضد طلائع الجيش
أخر الأخبار
ميلان يطلق فريقه الثاني ويشارك في الدرجة الثالثة بالدوري الإيطالي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – فودين يعود إلى ألمانيا استعدادا للقاء إنجلترا وسلوفاكيا 43 دقيقة | ألمانيا 2024
أفضل لاعب أمامه والآن يريد شراءه.. تشيلسي يطارد أرتشي جراي جوهرة ليدز 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يورو 2024 - مدرب بلجيكا السابق لـ في الجول: أتمنى أن نفوز باللقب.. وعلينا عدم التفكير في الماضي 59 دقيقة | ألمانيا 2024
ناتشو: الرحيل عن ريال مدريد أصعب قرار في حياتي.. وهكذا أحب أن يتذكرني الناس ساعة | ألمانيا 2024
زد ينهي أوجاعه بمضاعفة آلام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 – موسيالا: مواجهة إنجلترا في النهائي أمر رائع.. ولم أندم على اللعب لألمانيا بدلا منها ساعة | ألمانيا 2024
المصري يتزعم القناة بالتفوق على الإسماعيلي بهدف فخر الدين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي