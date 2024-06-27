تشكيل زد - زيكو يقود الهجوم ضد طلائع الجيش
الخميس، 27 يونيو 2024 - 18:40
كتب : FilGoal
يقود مصطفى زيكو هجوم زد في الجولة 28 من الدوري المصري في مواجهة طلائع الجيش.
وتقام المباراة على استاد القاهرة في السابعة مساءً.
ويتواجد محمد رضا وأحمد زكي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر في دفاع زد.
وجاء تشكيل زد
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي
الوسط: أحمد عاطف "قطة" – بيتر موتوموسي– ماتا ماجاسا
الهجوم: أبيل يالو - مصطفى زيكو – عبد الرحمن البانوبي
ويحتل زد المركز السابع برصيد 38 نقطة من 25 مباراة.
فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.
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