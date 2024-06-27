تشكيل زد - زيكو يقود الهجوم ضد طلائع الجيش

يقود مصطفى زيكو هجوم زد في الجولة 28 من الدوري المصري في مواجهة طلائع الجيش.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

ويتواجد محمد رضا وأحمد زكي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر في دفاع زد.

وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – بيتر موتوموسي– ماتا ماجاسا

الهجوم: أبيل يالو - مصطفى زيكو – عبد الرحمن البانوبي

ويحتل زد المركز السابع برصيد 38 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 برصيد 34 نقطة من 25 مباراة.