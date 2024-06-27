رغم عدم الصعود للدوري.. مكافأة برتغالية لمدرب سبورتنج

قررت إدارة نادي سبورتنج مكافأة مدرب الفريق أحمد فاروق بالسفر إلى البرتغال لخوض فترة معايشة مع عدة أندية هناك بعدما قاد النادي للصعود إلى دوري المحترفين.

وقاد فاروق سبورتنج من الصعود من القسم الثالث للدرجة الثانية ثم من القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين.

وكان فاروق قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز لكنه خسر في الجولة الأخيرة من الدورة الرباعية ضد حرس الحدود بهدفين لهدف.

وكانت المباراة تشير للتعادل بهدف لمثله واحتاج سبورتنج لهدف ثان فقط للفوز والتأهل للدوري، لكن فريقه تلقى هدفا في الدقائق الأخيرة.

وحل سبورتنج ثانيا في الدورة الرباعية خلف حرس الحدود.

وصعد للدوري الممتاز الموسم المقبل كل من غزل المحلة وبتروجت وحرس الحدود.