التشكيل - تغييرات في الإسماعيلي وعودة عبد الرحمن مجدي.. وفيصل أساسي مع المصري
الخميس، 27 يونيو 2024 - 18:30
كتب : FilGoal
أجرى إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه ضد المصري في دربي القناة لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وعاد عبد الرحمن مجدي للتشكيل الأساسي للدراويش، وعاد أحمد عادل لحراسة المرمى بعد إصابة محمد فوزي.
في المقابل يبدأ حسين فيصل في وسط المصري كأساسي ضمن خيارات علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي.
وجاء تشكيل الإسماعيلي
حراسة المرمى: أحمد عادل
الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد مخلوف – محمد دسوقي
الوسط: عماد حمدي – عمر الساعي – إريك تراوري
الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي – نادر فرج
فيما جاء تشكيل المصري
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – عمرو سعداوي
الوسط: أمادو باه – حسين فيصل – معتز زدام
الهجوم: ميدو جابر – فخر الدين بن يوسف – سمير فكري
ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.
فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.