فيوتشر يعود لطريق الانتصارات بفوز مكرر على الجونة في 14 يوما

عاد مودرن فيوتشر لطريق الانتصارات بالفوز للمرة الثانية على الجونة خلال 14 يوما.

وانتصر فيوتشر على حساب مضيفه الجونة بهدفين دون رد اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري.

افتتح علي الفيل أهداف المباراة في الدقيقة 38.

وأضاف جوناثان نجويم الهدف الثاني لفيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكان فيوتشر فاز على الجونة بثلاثة أهداف لهدف يوم 13 يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.

وبعدها فاز على سيراميكا كليوباترا ثم بهدف دون رد ثم خسر من الإسماعيلي بالنتيجة ذاتها.

بتلك النتيجة وصل رصيد فيوتشر إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب بعدما خاض 27 مباراة.

أما الجونة فتجمد رصيده عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 بعدما خاض 28 مباراة.

ملخص المباراة

شهدت المباراة محاولات متبادلة من كلا الفريقين في بدايتها وسدد صبري رحيل لاعب الجونة كرة قوية مرت بجوار المرمى.

وسدد عمرو السيسي كرة قوية تصدى لها حارس الجونة.

هدأت المباراة قليلا إلى أن فك علي الفيل الاشتباك بهدف أول لفيوتشر في الدقيقة 38 برأسية بعد عرضية من غنام محمد.

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جوووووووول ⚽️ على الفيل يسجل الهدف الأول لمودرن فيوتشر في مرمى الجونة



الجونة 0 : 1 مودرن فيوتشر pic.twitter.com/5S74kxJfvv — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 27, 2024

وفي الدقيقة الـ11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل محمد فاروق على ركلة جزاء بعد إعاقته من قبل حارس الجونة صبحي سليمان.

وحول جوزيف نجويم الركلة بنجاح ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

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جوووول 💥 جوزيف جوناثان يتقدم بثاني أهداف مودرن فيوتشر من علامة الجزاء ⚽️⚽️



الجونة 0 : 2 مودرن فيوتشر pic.twitter.com/RJqTwpBQEv — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 27, 2024

وكاد أحمد عاطف يسجل هدفا ثالثا إثر انفراد تام لكن صبحي سليمان تصدى له.

وسدد خالد رضا رأسية لكنها مرت إلى خارج الملعب.

وحاول نور السيد تقليص النتيجة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

احتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بانتصار فيوتشر.