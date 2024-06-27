فيوتشر يعود لطريق الانتصارات بفوز مكرر على الجونة في 14 يوما

الخميس، 27 يونيو 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الجونة ومودرن فيوتشر

عاد مودرن فيوتشر لطريق الانتصارات بالفوز للمرة الثانية على الجونة خلال 14 يوما.

وانتصر فيوتشر على حساب مضيفه الجونة بهدفين دون رد اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري.

افتتح علي الفيل أهداف المباراة في الدقيقة 38.

وأضاف جوناثان نجويم الهدف الثاني لفيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكان فيوتشر فاز على الجونة بثلاثة أهداف لهدف يوم 13 يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.

وبعدها فاز على سيراميكا كليوباترا ثم بهدف دون رد ثم خسر من الإسماعيلي بالنتيجة ذاتها.

بتلك النتيجة وصل رصيد فيوتشر إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب بعدما خاض 27 مباراة.

أما الجونة فتجمد رصيده عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 بعدما خاض 28 مباراة.

ملخص المباراة

شهدت المباراة محاولات متبادلة من كلا الفريقين في بدايتها وسدد صبري رحيل لاعب الجونة كرة قوية مرت بجوار المرمى.

وسدد عمرو السيسي كرة قوية تصدى لها حارس الجونة.

هدأت المباراة قليلا إلى أن فك علي الفيل الاشتباك بهدف أول لفيوتشر في الدقيقة 38 برأسية بعد عرضية من غنام محمد.

وفي الدقيقة الـ11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل محمد فاروق على ركلة جزاء بعد إعاقته من قبل حارس الجونة صبحي سليمان.

وحول جوزيف نجويم الركلة بنجاح ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وكاد أحمد عاطف يسجل هدفا ثالثا إثر انفراد تام لكن صبحي سليمان تصدى له.

وسدد خالد رضا رأسية لكنها مرت إلى خارج الملعب.

وحاول نور السيد تقليص النتيجة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

احتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بانتصار فيوتشر.

فيوتشر الجونة الدوري المصري
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