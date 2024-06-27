قبل انتقاله للغرافة القطري.. إسبانيول يعلن تفعيل ريال مدريد لبند شراء خوسيلو

الخميس، 27 يونيو 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

أفاد نادي إسبانيول بأن نادي ريال مدريد فعل بند الشراء في العقد المبرم بينهما بشأن خوسيلو الذي لعب الموسم الماضي معارا في صفوف الملكي.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان: "مارس نادي ريال مدريد حقه في شراء اللاعب

وأضاف "تضمن الاتفاق بين الناديين قبل عام هذا البند. لذلك، لم يعد خوسيلو لاعبا لإسبانيول".

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ولعب المهاجم الإسباني في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد سيبيع اللاعب لفريقه الجديد بالقيمة نفسها.

وتوصل الغرافة القطري إلى اتفاق مع خوسيلو للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب تقارير عديدة.

وأوضحت التقارير أن عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع الفريق القطري سيكون لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وكانت صحيفة ماركا وإذاعة كادينا كوبي قد أشارا إلى أن خوسيلو ستكون وجهته الأقرب هي الدوري السعودي.

وأفادت التقارير أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد بقاء خوسيلو. لكن خوسيلو قرر الرحيل.

ويبدو أن انضمام كيليان مبابي وإندريك إلى ريال مدريد الموسم المقبل، جعل خوسيلو يفكر في مغادرة الميرينجي.

وتألق خوسيلو في صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، وأسهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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