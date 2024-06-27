يورو 2024 - ألمانيا تستعيد روديجر قبل مواجهة الدنمارك

عاد أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا للمشاركة في تدريبات المانشافت واقترب من المشاركة في لقاء الدنمارك.

وغاب روديجر عن التدريبات منذ الإصابة في لقاء سويسرا في ختام مرحلة المجموعات من بطولة يورو 2024 مما جعل الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركته.

وظهر أنطونيو في تدريبات ألمانيا يوم الخميس لتزيد فرص مشاركته ضد الدنمارك.

ويعمل أطباء المنتخب الألماني على تجهيز مدافع ريال مدريد للعب ضد المنتخب الدنماركي في دور الـ16 يوم السبت.

وكان من المتوقع أن يعود روديجر للتدريبات يوم الجمعة، قبل يوم من اللقاء، لكن عاد يوم الخميس.

وأصيب روديجر في الدقائق الأخيرة من لقاء الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات لبطولة يورو 2024 أمام سويسرا.

وكشف يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه أنطونيو روديجر أمام سويسرا.

وقال ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "روديجر يعاني من شد في العضلة الخلفية. يجب أن نرى ما سيحدث".

وأضاف "أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. سنرى. قد يسبب غيابه مشكلة كبيرة لنا".

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