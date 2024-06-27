تقرير: زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لنجم الجزائر.. ومسيرته تقترب من النهاية

الخميس، 27 يونيو 2024 - 15:43

كتب : FilGoal

نبيل بن طالب - الجزائر

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن الجزائري نبيل بن طالب لاعب ليل خضع لعملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب يوم الأربعاء.

وذلك بعد إصابته بسكتة قلبية قبل أيام، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن نادي ليل سيرسل الملف الطبي الخاص ببن طالب إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من أجل اتخاذ قرار بشأن حالته.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - كفاراتسخيليا: لم أتخيل مع فعله رونالدو معي القادسية السعودي يعلن ضم ناتشو من ريال مدريد رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك الملغاة مارسيليا يستهدف ضم جناح مانشستر يونايتد

وأفاد التقرير أن نهاية مسيرة نبيل بن طالب الكروية أمر محتمل للغاية.

يذكر أن كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك قام بزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه خلال فنلندا ببطولة يورو 2020، لكنه عاد وشارك مع عدة أشهر.

ماذا حدث؟

نشر نادي ليل يوم الثلاثاء 18 يونيو بيانا ذكر فيه أن نبيل بن طالب شعر بتوعك وتم نقله إلى مستشفى ليل الجامعي للعلاج.

يوم الثلاثاء التالي، قدم النادي أخبارا مطمئنة عن الدولي الجزائري. إذ أوضح أن نتائج الفحوصات مطمئنة، وأن اللاعب سيعود إلى منزله قريبا.

يوم الخميس كشفت شبكة راديو مونت كارلو أن بن طالب دخل في غيبوبة بعد إصابته بسكتة قلبية، وتمت العناية به بشكل مثالي في مستشفى جامعة ليل.

وبعدها خضع نبيل بن طالب لعملية جراحية ناجحة يوم الأربعاء وتم تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان لتحقيق الاستقرار في نشاط القلب.

ويلعب بن طالب في صفوف ليل الفرنسي منذ الصيف الماضي قادما من أنجيه.

وذكر ليل في بيانه الأول ان بن طالب تم نقله إلى المستشفى بعدما تعرض لوعكة صحية دون ذكر التفاصيل.

فيما أشارت عدة تقارير صحفية فرنسية إلى تعرض اللاعب الجزائري إلى أزمة قلبية نُقل على أثرها إلى المستشفى.

Bentaleb

ودعم ليل لاعبه الجزائري صاحب الـ29 عاما متمنيا له الشفاء العاجل والسلامة.

بن طالب خاض مع ليل 34 مباراة وسجل 3 أهداف خلال الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي.

وسبق له اللعب لأندية توتنام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، وأنجيه بالدوري الفرنسي قبل الانتقال إلى ليل.

وعلى المستوى الدولي لعب بن طالب 43 مباراة مع الجزائر وسجل 5 أهداف.

نبيل بن طالب الجزائر ليل
نرشح لكم
يورو 2024 - مدرب بلجيكا السابق لـ في الجول: أتمنى أن نفوز باللقب.. وعلينا عدم التفكير في الماضي ناتشو: الرحيل عن ريال مدريد أصعب قرار في حياتي.. وهكذا أحب أن يتذكرني الناس يورو 2024 – موسيالا: مواجهة إنجلترا في النهائي أمر رائع.. ولم أندم على اللعب لألمانيا بدلا منها ساويرس يستحوذ على حصة من الشركة المالكة لنادي يوفنتوس كفاراتسخيليا يرد على تصريحات كونتي بشأن مستقبله مع نابولي النصر ينفي الحصول على توقيع تشيزني يورو 2024 - سانيول: لا أستطيع تذكر ما قلته للاعبي جورجيا.. وتفوفنا على التوقعات يورو 2024 – مباراة تركيا ضد التشيك تضرب رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البطولة
أخر الأخبار
يورو 2024 - مدرب بلجيكا السابق لـ في الجول: أتمنى أن نفوز باللقب.. وعلينا عدم التفكير في الماضي 9 دقيقة | ألمانيا 2024
ناتشو: الرحيل عن ريال مدريد أصعب قرار في حياتي.. وهكذا أحب أن يتذكرني الناس 10 دقيقة | ألمانيا 2024
زد ينهي أوجاعه بمضاعفة آلام طلائع الجيش 34 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 – موسيالا: مواجهة إنجلترا في النهائي أمر رائع.. ولم أندم على اللعب لألمانيا بدلا منها 39 دقيقة | ألمانيا 2024
المصري يتزعم القناة بالتفوق على الإسماعيلي بهدف فخر الدين 40 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – محمود علاء يرحل عن الزمالك ويتنازل عن جزء من مستحقاته ساعة | الدوري المصري
ساويرس يستحوذ على حصة من الشركة المالكة لنادي يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: سببان لرفض طلب المقاولون بترحيل موعد مباراته ضد البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي