تقرير: زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لنجم الجزائر.. ومسيرته تقترب من النهاية

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن الجزائري نبيل بن طالب لاعب ليل خضع لعملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب يوم الأربعاء.

وذلك بعد إصابته بسكتة قلبية قبل أيام، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن نادي ليل سيرسل الملف الطبي الخاص ببن طالب إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من أجل اتخاذ قرار بشأن حالته.

وأفاد التقرير أن نهاية مسيرة نبيل بن طالب الكروية أمر محتمل للغاية.

يذكر أن كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك قام بزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه خلال فنلندا ببطولة يورو 2020، لكنه عاد وشارك مع عدة أشهر.

ماذا حدث؟

نشر نادي ليل يوم الثلاثاء 18 يونيو بيانا ذكر فيه أن نبيل بن طالب شعر بتوعك وتم نقله إلى مستشفى ليل الجامعي للعلاج.

يوم الثلاثاء التالي، قدم النادي أخبارا مطمئنة عن الدولي الجزائري. إذ أوضح أن نتائج الفحوصات مطمئنة، وأن اللاعب سيعود إلى منزله قريبا.

يوم الخميس كشفت شبكة راديو مونت كارلو أن بن طالب دخل في غيبوبة بعد إصابته بسكتة قلبية، وتمت العناية به بشكل مثالي في مستشفى جامعة ليل.

وبعدها خضع نبيل بن طالب لعملية جراحية ناجحة يوم الأربعاء وتم تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان لتحقيق الاستقرار في نشاط القلب.

ويلعب بن طالب في صفوف ليل الفرنسي منذ الصيف الماضي قادما من أنجيه.

وذكر ليل في بيانه الأول ان بن طالب تم نقله إلى المستشفى بعدما تعرض لوعكة صحية دون ذكر التفاصيل.

فيما أشارت عدة تقارير صحفية فرنسية إلى تعرض اللاعب الجزائري إلى أزمة قلبية نُقل على أثرها إلى المستشفى.

ودعم ليل لاعبه الجزائري صاحب الـ29 عاما متمنيا له الشفاء العاجل والسلامة.

بن طالب خاض مع ليل 34 مباراة وسجل 3 أهداف خلال الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي.

وسبق له اللعب لأندية توتنام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، وأنجيه بالدوري الفرنسي قبل الانتقال إلى ليل.

وعلى المستوى الدولي لعب بن طالب 43 مباراة مع الجزائر وسجل 5 أهداف.

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