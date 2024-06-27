تشكيل الجونة – ثلاثي يقود الهجوم أمام مودرن فيوتشر

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الجونة.

ويلعب الجونة أمام مودرن فيوتشر في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويدفع عبد العال بثلاثي في الهجوم بتواجد كل من أرناود وأوكورو وأيمن موكا.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - كمال أبو الفتوح – أحمد محمود

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح – عبد الجواد تعلب

خط الهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا

ويحتل الجونة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يأتي مودرن فيوتشر في المركز السابع برصيد 38 نقطة من 26 مباراة.