هداف حرس الحدود يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

الخميس، 27 يونيو 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

محمود ممدوح - حرس الحدود

كشف محمود ممدوح مهاجم نادي حرس الحدود حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.

وقاد ممدوح نادي حرس الحدود للعودة إلى الدوري الممتاز بعد تسجيله 11 هدفا.

وقال ممدوح عبر القناة الأولى: "الزمالك حاول ضمي في شهر يناير الماضي، ولكن الآن لا توجد مفاوضات رسمية".

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وأضاف "أترك هذه الأمور إلى وكيلي وتركيزي مع فريقي فقط".

وأتم "نستحق التأهل إلى الدوري الممتاز، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة حرس الحدود إلى مكانه الطبيعي".

وعاد حرس الحدود رسميا إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد فقط عن المسابقة، إذ هبط بنهاية موسم 2022-2023.

وفاز حرس الحدود على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في مباراة الحسم التي أقيمت ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وسجل جلال الشرقاوي هدف التقدم لنادي حرس الحدود بعد ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما أدرك طارق سيد هدف التعادل عند الدقيقة 64، قبل يسجل محمود ممدوح الهدف الثاني لحرس الحدود في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 13 في صدارة ترتيب الدورة الرباعية، يليه سبورتج ومنتخب السويس برصيد 8 نقاط، ثم الترسانة في المركز الرابع والأخيرة برصيد 5 نقاط.

ويجيد محمود ممدوح اللعب في مركز رأس الحربة الصريح وتدرج في قطاع الناشئين بنادي حرس الحدود.

ولم يكمل المهاجم الشاب عامه الـ 23 عاما بعد، وهو مواليد عام 2002.

محمود ممدوح الزمالك حرس الحدود
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