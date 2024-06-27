القادسية السعودي يعلن ضم ناتشو من ريال مدريد

الخميس، 27 يونيو 2024 - 14:08

كتب : FilGoal

ناتشو فيرنانديز - ريال مدريد

أعلن نادي القادسية السعودي يوم الخميس ضم ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء رحيل قائده ناتشو فيرنانديز بعد 23 سنة في صفوف فرق الملكي المختلفة.

وأفاد النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على إكس: "انتهى الانتظار.. قائد الأبطال في القادسية

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وسيرتبط المدافع الإسباني بالنادي السعودي لموسمين مقبلين.

سيتقاضى ناتشو ما يقارب من 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، حسب التقارير.

وبذلك وضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حداً لمسيرته في ريال مدريد.

ولعب ناتشو 364 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد وحقق 26 لقبا مختلفا.

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ونشر ريال مدريد بيانا يوم الثلاثاء عن رحيل قائده، وجاء على النحو التالي:

يعلن نادي ريال مدريد أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في النادي الملكي.

يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا.

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وصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، عندما كان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في جميع فئات فريق الشباب حتى أصبح لاعباً في الفريق الأول في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميصنا لمدة 12 موسما. الأكثر نجاحاً في تاريخ ريال مدريد. طوال هذا الوقت، لعب 364 مباراة وفاز بـ 26 لقبًا: 6 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 2 كأس الملك و5 كأس السوبر الإسباني.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح مع المنتخب الإسباني بطل أوروبا تحت 21 عامًا وبطل دوري الأمم، ويلعب حاليا في بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

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أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا الـ15 في ويمبلي، كواحد من اللاعبين الخمسة الذين فازوا بـ6 كؤوس أوروبية ومع أكبر عدد من الألقاب في تاريخ ريال مدريد.

وصرح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قائلا: "منذ وصوله إلى أكاديمية الشباب عندما كان طفلا، كان ناتشو دائمًا مثالاً للتطور للجميع وقد نال الحب والتقدير والإعجاب من جميع مشجعي ريال مدريد. ريال مدريد كان وسيظل بيته دائمًا".

وودع ناتشو فيرنانديز جماهير فريقه ريال مدريد برسالة مؤثرة، بعدما أنهى رحلة طويلة قضاها بين جدران النادي.

وأعلن نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء رحيل قائده ناتشو فيرنانديز بعد 23 سنة في صفوف فرق الملكي المختلفة.

ونشر ناتشو رسالته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وجاءت على النحو التالي:

"أريد أن أخصص بضع كلمات للتعبير عن كل ما أشعر به الآن. أقول وداعا للنادي الذي عشت فيه كل حياتي الكروية، ريال مدريد".

"وصلت في سن العاشرة، وتدربت كشخص وكلاعب، تعلمت الفوز والخسارة، والقتال والمعاناة، والاستمتاع، والعيش دائمًا بحماس وإصرار".

"لقد تعلمت كل ما أنا عليه اليوم. لقد أتيت للتدريب كل يوم في نفس المكان منذ ما يقرب من 25 عامًا، تعلمت كل قيم النادي، وبذلت حياتي وقاتلت من أجل هذا الشعار".

"الأمر صعب جدًا بالنسبة لي، ولكن الآن حان الوقت للمغادرة بثقة وهدوء لأنني علمت أنني بذلت دائمًا قصارى جهدي لتمثيل هذا النادي داخل وخارج الملعب".

"عندما كنت طفلاً، حلمت عدة مرات باللعب في سانتياجو برنابيو، واليوم أتشرف بإنهاء رحلتي كقائد تمكن من رفع دوري أبطال أوروبا الـ15".

"لا توجد كلمات للتعبير عن مشاعري. لقد أردت دائما أن تكون المباراة الأخيرة كلاعب في ريال مدريد جميلة وفي القمة، ويمكنني أن أخبرك أنه من المستحيل الحصول على مباراة أفضل من هذه".

"لقد مرت أشهر من التفكير والتردد والشكوك، ولكن اليوم جئت لأخبركم أنني بحاجة إلى أن أعيش تجربة أخيرة ومختلفة مع عائلتي، وهذه هي اللحظة المثالية. شكرًا لجماهير ريال مدريد على تفهم ذلك".

"أود أن تتذكروني دائما كلاعب شاب قدم كل شيء لناديه. شكرا لكم من أعماق قلبي. أراكم قريبا".

ناتشو فيرنانديز ريال مدريد القادسية
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