يورو 2024 - مدافع إنجلترا جاهز للعودة أمام سلوفاكيا

أوضح لوك شاو مدافع منتخب إنجلترا جاهزيته للمشاركة في مباراة دور الـ16 من بطولة يورو 2024 أمام سلوفاكيا يوم الأحد.

ويغيب شاو عن الملاعب منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وعندما سُئل من قبل الصحفيين عما إذا كان لائقا للمشاركة في المباريات، أجاب شو: "نعم.. من المباراة المقبلة".

شارك لوك شو مدافع مانشستر يونايتد في تدريبات منتخب إنجلترا لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة يوم الاثنين.

وذلك بعدما أدى تدريبات فردية من أجل استعادة لياقته البدنية.

وجلس شاو على مقاعد البدلاء ضد سلوفينيا يوم الثلاثاء في مباراة الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لكنه لم يشارك.

وكان جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا اصطحب لوك شو للبطولة مؤكدا أنه سوف يواصل التأهيل ويستطيع المشاركة في المباريات بلا مشكلة.

لكن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج كشف سابقا أن لوك شو لن يستطيع المشاركة في المباريات إلا حال تأهل إنجلترا إلى دور الـ16

ويعتمد منتخب إنجلترا على كيران تريبيير الظهير في مركز الظهير الأيسر بدلا من مركزه المعتاد في الناحية اليمنى.

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