بعد وفاة الوحش.. الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام

قرر نادي الإسماعيلي إعلان حالة الحداد داخل مقر النادي لمدة 3 أيام بعد وفاة طارق الوحش نجم الفريق السابق.

وكان طارق الوحش أحد نجوم الإسماعيلي في فترة الثمانينات، كما تولى منصب المشرف على قطاع البراعم بالنادي.

ونعى الإسماعيلي وفاة طارق الوحش وأعلن حالة الحداد داخل مقر النادي لمدة 3 أيام.

وكتب الإسماعيلي عبر حسابه على فيسبوك: " ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، طارق الوحش، المشرف على قطاع البراعم، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض".

وذكر في بيان آخر: " قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، إقامة سرادق عزاء طارق الوحش، مساء اليوم الخميس، بالملاعب المفتوحة بجوار الاستاد".

وأضاف "وقرر مجلس الإدارة، إعلان الحداد داخل النادي لمدة 3 أيام، وإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بمقر النادي حزنا على الراحل، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية، بعد صراع طويل مع المرض. وينتظر تشيع الجنازة ظهر اليوم الخميس، من مسجد المطافي".

طارق الوحش هو والد (عمر) الذي سبق له ارتداء قميص الدراويش لسنوات قبل الانتقال إلى المصري ثم الاتحاد السكندري حاليا.