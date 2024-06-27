مارسيليا يستهدف ضم جناح مانشستر يونايتد

الخميس، 27 يونيو 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي أولمبيك مارسيليا يستهدف التعاقد مع ماسون جرينوود من مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقضى جرينوود الموسم المنصرم معارا من مانشستر يونايتد إلى صفوف خيتافي.

وأوضح التقرير أن المحادثات بين الناديين في مرحلة مبكرة، وأن التفاصيل المالية لم تتم مناقشتها بعد.

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وهناك حوار إيجابي بين مهاجم يونايتد ومارسيليا، فهو يفضل الفريق الفرنسي على الخيارات الأخرى في الوقت الحالي، حسب التقرير.

قبل أسابيع، ذكرت تقارير أن يوفنتوس اقترب من ضم ماسون جرينوود خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أوضحت في تقرير أن يوفنتوس يرغب في ضم جرينوود ليشغل مركز الجناح في خطة 4-2-3-1 بناء على أفكار مدرب الفريق الجديد تياجو موتا.

وأفاد التقرير بأن جرينوود يدرك مدى إعجاب موتا به لذا لا يوجد لديه مانع من الانضمام إلى صفوف البيانكونيري.

ويرغب يونايتد في الحصول على 40 مليون يورو ليتخلى دائما عن لاعبه الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى خيتافي.

ولعب جرينوود مع خيتافي 36 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

ماسون جرينوود مانشستر يونايتد خيتافي مارسيليا
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