كوبا أمريكا 2024 – المخضرم روندون يقود فنزويلا إلى ربع النهائي.. ومباراة حاسمة بين المكسيك والإكواداور

الخميس، 27 يونيو 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

فنزويلا ضد المكسيك - كوبا أمريكا

حجزت فنزويلا مقعدا في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 عقب الفوز على المكسيك.

وفاز المنتخب الفنزويلي على نظيره المكسيكي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت فجر الخميس ضمن المجموعة الثانية.

وسجل المخضرم سالومون روندون صاحب الـ 34 عاما هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 57.

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واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على المكسيكي خوليان كينزنيس الذي ارتكب خطأ على جون ارامبورو ، ونجح روندون في تسديدها بنجاح.

وسنحت فرصة ذهبية أمام المكسيك للخروج بالتعادل على الأقل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لكن حارس مرمى فنزويلا رافايل رومو تصدى لمحاولة أوربلين بينيدا قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق ومنح فريقه بطاقة العبور لربع النهائي.

الإكوادور × جاميكا

وضمن منافسات المجموعة ذاتها انتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بخسارة جامايكا أمام الإكوادور 1-3 وخروج الأولى نهائياً من المنافسات.

وتقدمت الإكوادور بالهدف الأول عبر مدافع جامايكا كايسي بالمر (13، خطأ في مرمى فريقه) عندما حاول تشتيت كرة مدافع باير ليفركوزن بطل ألمانيا بيار هنكابي فحولها داخل شباك فريقه.

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وأضاف كينيدري بايز الهدف الثاني من ركلة جزاء إثر لمسة يد من مدافع جامايكا جريج لي احتسبها الحكم كريستيان جاراي في الدقيقة 45+4.

كينيدري بايز أصبح أصغر لاعب يسجل في كوبا أمريكا في القرن الحالي بعمر 17 عاما و53 يوما.

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ورد مهاجم وست هام الإنجليزي مايكل أنطونيو بهدف تقليص الفارق لجامايكا بتسديدة زاحفة إثر فشل الإكوادور في تشتيت إحدى الكرات من ركلة ركنية (54).

مايكل أنطونيو سجل أول هدف في تاريخ جامايكا بالبطولة بعد 7 مباريات سابقة بدون هدف واحد.

وأصبح منتخب جامايكا آخر منتخب يسجل من بين 20 منتخبا شارك في تاريخ البطولة.

وقضى ألن ميندا على آمال جامايكا وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+1 ليمنح منتخب بلاده 3 نقاط ثمينة.

فنزويلا حسمت صدارة المجموعة بعد فوزها في المباراة الأولى على الإكوادور 2-1، برصيد 6 نقاط مقابل 3 لكل من المكسيك والإكوادور ولا شيء لجامايكا.

وتلعب المكسيك أمام الإكوادور في مباراة حاسمة الأحد لتحديد صاحب المركز الثاني وبطاقة التأهل إلى ربع النهائي علما بأن التعادل يكفي الإكوادور التي تتقدم بفارق هدف.

كوبا أمريكا منتخب فنزويلا
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