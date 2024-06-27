يورو 2024 - الكشف عن سبب خروج فودين من معسكر إنجلترا.. وموعد عودته

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن سبب خروج فيل فودين من معسكر إنجلترا في بطولة يورو 2024، موعد عودته.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء خروج فيل فودين لاعب المنتخب من معسكر الفريق المقام في ألمانيا لخوض منافسات يورو 2024.

وذكرت B.B.C في تقريرها أن فودين خرج من المعسكر وعاد إلى إنجلترا ليشهد ولادة طفله الثالث.

وأوضح التقرير أن فودين سيعود للانضمام للفريق في ألمانيا مجددا قبل يوم الأحد، موعد مباراة دور الـ16.

ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانا مقتضبا جاء كالتالي:

غادر فيل فودين معسكر إنجلترا مؤقتا وعاد إلى إنجلترا بسبب مسألة عائلية ملحة.

ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي في البيان إن كان فودين سيعود لألمانيا مجددا أم لا.

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض منافسات دور الـ16 يوم الأحد المقبل وسيواجه سلوفاكيا.

ولعب فودين كل مباريات إنجلترا في دور المجموعات بشكل أساسي.

وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة على حساب كل من الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

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