النصر ينفي الحصول على توقيع تشيزني

الخميس، 27 يونيو 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

تشيزني - يوفنتوس

نفى نادي النصر الحصول على توقيع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط تشيزني بالانتقال إلى النصر السعودي بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الإيطالي جويدو فينجا، رئيس نادي النصر التنفيذي، لإبراهيم المهيدب، رئيس المؤسسة غير الربحية بالنادي السعودي، أنه لم يوقع مع البولندي فويتشيك تشيزني، خلال اجتماعهم الأول لمناقشة أحوال الفريق.

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وكشفت الصحيفة ذاتها عن أن فينجا أوضح لرئيس النصر الجديد أن صفقات النادي المقبلة ستحسم بالتصويت عن طريق اللجنة الفنية المكونة من (المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وجويدو فينجا، والإسباني فرناندو هييرو المدير الرياضي).

وأن النصر لن يوافق على أي صفقة إلا بموافقة اثنين من أعضاء اللجنة الفنية، وإذا لم يصل إلى النصاب الكافي، سيتم تجاهلها.

شبكة ذا أثليتك ذكرت في وقت سابق أن نادي النصر السعودي اقترب من ضم البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن إدارة النصر توصلت لاتفاق مبدئي مع تشيزني من أجل ارتداء قميص العالمي لمدة موسمين.

وأضاف التقرير أن النصر أقنع الحارس البولندي بالانضمام للفريق مقابل راتب يقدرب بـ19 مليون يورو في الموسم.

وأفاد التقرير بأن إدارة النصر تستعد للتفاوض مع نظيرتها في البيانكونيري لحسم الصفقة.

ويمتد عقد البالغ من العمر 34 عاما مع يوفنتوس حتى صيف 2025.

بينما ذكر ألفريدو بيدولا الصحفي الإيطالي أن تشيزني على بعد خطوات قليلة من الانتقال للنصر.

وأوضح بيدولا أن كريستيانو رونالدو قائد النصر تحدث مع زميله السابق في يوفنتوس وطالبه بأن يفكر بجدية في خطوة الانضمام للعالمي.

ويلعب الحارس البولندي تشيزني مع السيدة العجوز منذ 2017.

ولعِب تشيزني 252 مباراة بقميص يوفنتوس وتوج معه بـ8 ألقاب.

تقارير عديدة أشارت إلى أن يوفنتوس أصبح على استعداد لبيع تشيزني في الصيف الحالي بعد اقترابه من التعاقد مع دي جريجوريو حارس مرمى مونزا.

كما سيبدأ النادي في التفاوض مع ماتيو بيرين لتمديد تعاقده.

وشارك تشيزني مع يوفنتوس خلال الموسم المنصرم في 35 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة وسكن مرماه 30 هدفا.

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