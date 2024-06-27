قرعة تصفيات آسيا لكأس العالم - السعودية تصطدم باليابان وأستراليا.. وحصار عربي على كوريا

الخميس، 27 يونيو 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

أسفرت قرعة الدور الحاسم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عن مواجهات نارية.

واتجهت الأنظار صوب العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث أقيمت مراسم قرعة الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 صباح الخميس.

الدور الحاسم عرف تواجد 9 منتخبات عربية، وشهد الظهور الأول لمنتخب فلسطين.

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وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي.

المجموعة الأولى: قطر - الإمارات - إيران - أوزبكستان - قيرغيزستان - كوريا الشمالية

المجموعة الثانية: العراق - الأردن - عمان - فلسطين - الكويت - كوريا الجنوبية

المجموعة الثالثة: السعودية - البحرين - الصين - إندونيسيا - اليابان - أستراليا

ستقام المباريات في 5 توقفات دولية متتالية.

سبتمبر 2024

أكتوبر 2024

نوفمبر 2024

مارس 2025

يونيو 2025

بواقع مباراتين في كل توقف دولي.

تواجد 5 منتخبات عربية رفقة كوريا الجنوبية في مجموعة واحدة، ضمن ظهور عربي أكيد في المونديال، إذ يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.

المنتخبات التي ستحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة فستتأهل إلى ملحق التصفيات حيث يتم توزيع هذه المنتخبات الـ6 على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات تلعب بنظام الدور الواحد.

ويتأهل منها متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، على أن يلعب أصحاب المركز الثاني مباراة حاسمة من أجل تأهل الفائز إلى الملحق العالمي.

كأس العالم 2026 السعودية اليابان الإمارات كوريا الجنوبية
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