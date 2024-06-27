مواعيد مباريات الخميس 27 يونيو 2024 – 3 مباريات في الدوري المصري

يشهد اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم 3 مباريات نارية ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب المصري أمام الإسماعيلي في مواجهة مرتقبة، فيما يواجه مودرن فيوتشر نظيره الجونة.

بينما يواجه زد منافسه طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

مودرن فيوتشر × الجونة.. في تمام الرابعة عصرا.. وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 2.

الإسماعيلي × المصري.. في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 2.

زد × طلائع الجيش.. في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس.