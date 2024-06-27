يورو 2024 - سانيول: لا أستطيع تذكر ما قلته للاعبي جورجيا.. وتفوفنا على التوقعات

لا يتذكر ويلي سانيول المدير الفني لـ منتخب جورجيا ما قاله للاعبين قبل الفوز التاريخي على البرتغال.

وحقق الجورجيون أول انتصار لهم في بطولة اليورو بالفوز على البرتغال 2-0 وحصدوا بطاقة تأهل مثيرة لدور الـ 16.

وقال ويلي سانيول في تصريحات للصحفيين: "لأكون صادقا، لا أستطيع تذكر ما قلته للاعبين قبل المباراة، لكن الرسالة كانت أن يلعبوا كرة القدم الخاصة بهم؛ حافظوا على انضباطكم عندما لا نمتلك الكرة أو نمتلكها".

وأضاف "طلبت منهم أن يتذكروا كيف لعبوا عندما كانوا في سن 16 أو 17 عاما، دون أي تفكير، وفعلوا ذلك ببراعة اليوم، فوق كل التوقعات".

وواصل "عندما تكون فريقا صغيرا، فأنت تعلم أنه ليس لديك ما تخسره. الشيء الوحيد الذي قلناه قبل المنافسة هو عدم الشعور بالندم، لأننا لم نلعب كرة القدم أو استمتعنا بالمنافسة كثيرا".

وأتم "ليس هناك أي ثقل على كاهلي، المسؤولية الوحيدة التي كانت لدينا هي جعل الأمة الجورجية فخورة بلاعبيها وأعتقد أننا فعلنا ذلك بأفضل طريقة".

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والآن سترقص جورجيا كلها رقصتهم الشهيرة الكارتولي حتى الصباح احتفالا بالتأهل إلى دور الـ16 في يورو 2024.

وحقق منتخب جورجيا مفاجأة كبرى بالفوز على البرتغال بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء في ملعب فيلتينس آرينا في ثالث جولات اليورو ضمن منافسات المجموعة السادسة.

افتتح كفاراتسخيليا أهداف المباراة في الدقيقة الثانية ليصبج خامس أسرع هدف في تاريخ اليورو بعد دقيقة و32 ثانية بالتحديد.

وأضاف جيورج ميكوتادزي الهدف الثاني لجورجيا من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وبفضل أول انتصار في اليورو، ضمن منتخب جورجيا تأهله إلى دور الـ16 في مشاركته الأولى تاريخيا في أي بطولة بغض النظر عما حدث في نتيجة مباراة التشيك وتركيا.

وبتلك النتائج تصدر منتخب البرتغال المجموعة بست نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا.

واحتل منتخب جورجيا المركز الثالث بأربع نقاط يليه التشيك بنقطتين.

وبذلك سيواجه منتخب البرتغال منافسه سلوفينيا في دور الـ16، وتركيا ضد النمسا، وجورجيا ضد إسبانيا.