يورو 2024 – مباراة تركيا ضد التشيك تضرب رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البطولة

ضربت مباراة تركيا ضد التشيك رقما قياسيا سلبيا في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

وانتصر الأتراك بنتيجة 2-1 على التشيك في مباراة شهدت إشهار الحكم 19 بطاقة ملونة.

وتأهلت تركيا للدور المقبل رفقة البرتغال وجورجيا، فيما تذيل منتخب التشيك الترتيب وودع البطولة.

وشهدت المباراة في البداية أسرع طرد في تاريخ البطولة بعدما أشهر الروماني استيفان كوفاتش بطاقة صفراوين في وجه أنطونين باراك لاعب وسط التشيك مع الوصول للدقيقة 20. (طالع التفاصيل)

الشوط الأول انتهى بطرد سوتشيك وإنذارين للاعبي تركيا وإنذار لباتريك شيك وهو جالس على مقاعد البدلاء.

في الشوط الثاني تطورت الأوضاع فأشهر الحكم 11 بطاقة صفراء للاعبي الفريقين بواقع 7 للاعبي تركيا و3 للاعبي التشيك.

وسيغيب هاكان تشالهان أوجلو وساميت أكادين عن المباراة المقبلة ضد النمسا في دور الـ 16 من البطولة.

وبعد نهاية المباراة نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين طُرد على إثرها توماس شوري لاعب التشيك وتحصل كل من توماس سوتشيك وأردا جولر على بطاقة صفراء.

وأصبحت الحصيلة 19 بطاقة ملونة بواقع 17 صفراء و2 حمراء.

وباتت تلك أكبر مباراة تشهد إشهار بطاقات ملونة في تاريخ اليورو محطمة الرقم السابق بـ 10 بطاقات وهو ما حدث في 4 مباريات من قبل.

يذكر أن مباراة البرتغال ضد هولندا في كأس العالم 2006 كانت تحمل الرقم القياسي في عدد البطاقات الملونة خلال مباراة واحدة بالبطولات الكبرى برصيد 16 بطاقة.

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سجل ثنائية تركيا كل من: هاكان تشالهان أوجلو وشينك توسون، فيما سجل توماس سوتشيك هدف التشيك.

ويتفوق الأتراك على التشيكون في اليورو تاريخيا فخلال 3 مواجهات فازت تركيا بنتيجة 2-1 في يورو 2024 و2-0 في يورو 2016 و3-2 في يورو 2008.

وسيلتقي منتخب تركيا مع النمسا في ربع نهائي البطولة، وحال تفوقه سيجد نفسه يواجه الفائز من رومانيا وهولندا.