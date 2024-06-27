يورو 2024 – مباراة تركيا ضد التشيك تضرب رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البطولة

الخميس، 27 يونيو 2024 - 00:55

كتب : إسلام أحمد

تركيا - التشيك

ضربت مباراة تركيا ضد التشيك رقما قياسيا سلبيا في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

وانتصر الأتراك بنتيجة 2-1 على التشيك في مباراة شهدت إشهار الحكم 19 بطاقة ملونة.

وتأهلت تركيا للدور المقبل رفقة البرتغال وجورجيا، فيما تذيل منتخب التشيك الترتيب وودع البطولة.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – رقم سلبي يحدث في تاريخ رونالدو لأول مرة مع البرتغال عضو الاتحاد المصري لكرة السلة لـ في الجول: تعذر انضمام إيهاب أمين بسبب الإجهاد كفاراتسخيليا بعد التأهل التاريخي: جورجيا تستطيع منافسة أي منتخب بذكريات قهوجي

وشهدت المباراة في البداية أسرع طرد في تاريخ البطولة بعدما أشهر الروماني استيفان كوفاتش بطاقة صفراوين في وجه أنطونين باراك لاعب وسط التشيك مع الوصول للدقيقة 20. (طالع التفاصيل)

الشوط الأول انتهى بطرد سوتشيك وإنذارين للاعبي تركيا وإنذار لباتريك شيك وهو جالس على مقاعد البدلاء.

في الشوط الثاني تطورت الأوضاع فأشهر الحكم 11 بطاقة صفراء للاعبي الفريقين بواقع 7 للاعبي تركيا و3 للاعبي التشيك.

وسيغيب هاكان تشالهان أوجلو وساميت أكادين عن المباراة المقبلة ضد النمسا في دور الـ 16 من البطولة.

وبعد نهاية المباراة نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين طُرد على إثرها توماس شوري لاعب التشيك وتحصل كل من توماس سوتشيك وأردا جولر على بطاقة صفراء.

وأصبحت الحصيلة 19 بطاقة ملونة بواقع 17 صفراء و2 حمراء.

وباتت تلك أكبر مباراة تشهد إشهار بطاقات ملونة في تاريخ اليورو محطمة الرقم السابق بـ 10 بطاقات وهو ما حدث في 4 مباريات من قبل.

يذكر أن مباراة البرتغال ضد هولندا في كأس العالم 2006 كانت تحمل الرقم القياسي في عدد البطاقات الملونة خلال مباراة واحدة بالبطولات الكبرى برصيد 16 بطاقة.

سجل ثنائية تركيا كل من: هاكان تشالهان أوجلو وشينك توسون، فيما سجل توماس سوتشيك هدف التشيك.

ويتفوق الأتراك على التشيكون في اليورو تاريخيا فخلال 3 مواجهات فازت تركيا بنتيجة 2-1 في يورو 2024 و2-0 في يورو 2016 و3-2 في يورو 2008.

وسيلتقي منتخب تركيا مع النمسا في ربع نهائي البطولة، وحال تفوقه سيجد نفسه يواجه الفائز من رومانيا وهولندا.

تركيا التشيك يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - سانيول: لا أستطيع تذكر ما قلته للاعبي جورجيا.. وتفوفنا على التوقعات يورو 2024 – رقم سلبي يحدث في تاريخ رونالدو لأول مرة مع البرتغال كفاراتسخيليا بعد التأهل التاريخي: جورجيا تستطيع منافسة أي منتخب بذكريات قهوجي يورو 2024 – دالوت: هذا ما علينا تعلمه من الهزيمة ضد جورجيا.. ورونالدو سيسجل بالتأكيد يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي كارتولي جورجيا يورو 2024 - هاجي: قطعنا وعدا وحافظنا عليه.. وسعيد لمتابعة خطى والدي
أخر الأخبار
يورو 2024 - سانيول: لا أستطيع تذكر ما قلته للاعبي جورجيا.. وتفوفنا على التوقعات ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – مباراة تركيا ضد التشيك تضرب رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البطولة ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – رقم سلبي يحدث في تاريخ رونالدو لأول مرة مع البرتغال 2 ساعة | ألمانيا 2024
عضو الاتحاد المصري لكرة السلة لـ في الجول: تعذر انضمام إيهاب أمين بسبب الإجهاد 2 ساعة | كرة سلة
كفاراتسخيليا بعد التأهل التاريخي: جورجيا تستطيع منافسة أي منتخب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بذكريات قهوجي 2 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – دالوت: هذا ما علينا تعلمه من الهزيمة ضد جورجيا.. ورونالدو سيسجل بالتأكيد 2 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة