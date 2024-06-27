يورو 2024 – رقم سلبي يحدث في تاريخ رونالدو لأول مرة مع البرتغال

هو كاتب التاريخ هو ملك الأرقام القياسية وحقق العديد منها في يورو 2024 لكنه تلك المرة كان على موعد مع شيء سلبي.

وخسر منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو أمام جورجيا مساء الأربعاء بهدفين دون رد في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وفشل رونالدو في تسجيل أي هدف في دور المجموعات من اليورو.

وللمرة الأولى في تاريخ اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا يفشل في تسجيل أي هدف في مرحلة المجموعات في أي بطولة سواء كأس العالم أو اليورو.

وبدأ رونالدو مسيرته الدولية في عام 2003 ومنذ ذلك الحين شارك في ست بطولات يورو بما فيهم النسخة الجارية، وخمس بطولات لكأس العالم.

وخلال تلك البطولات العشرة السابقة كان رونالدو دائما يسجل هدفا على أقل تقدير في دور المجموعات.

لكن في يورو 2024 كان لاعب النصر الحالي وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق على موعد مع رقم سلبي بعدما فشل في هز شباك كل من التشيك وتركيا وجورجيا.

وسيلتقي منتخب البرتغال في دور الـ16 مع سلوفينيا في الأول من شهر يوليو المقبل.

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